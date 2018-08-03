İSTANBUL, ()-ÜNİVERSİTE sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayı öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla doğru tercih yapabilmek için kolları sıvadı. Uzmanlar doğru tercih için üniversite adaylarına bilgilendirici açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Çözüm Merkezi'nden Yeşim Alakurt, "Uzman görüşü almadan tercih yapmayın" diye uyardı.

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılan toplam 2 milyondan fazla adayın aldığı puanların açıklanmasıyla tercih telaşı başladı. Üniversite adaylarının geleceğine dair önemli kararların verileceği tercih döneminde doğru tercih yapmak çok önemli.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Çözüm Merkezi'nden Yeşim Alakurt doğru tercih ile ilgili ise şu tavsileri yaptı:

“Tercih yapmadan önce tüm adaylar Temmuz ayında ÖSYM’nin sitesinde yayınlanan 2018 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu’nu incelemelidir. Tercih yapmak istedikleri bölümlerin özel koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını dikkate almalıdırlar. Lisans programında tercih yapacak adayların Tablo 4, ön lisans programında tercih yapacak adayların ise Tablo 3’ü incelemeleri gerekmektedir. Adaylar ilk aşamada kendilerine 'ben hangi meslekte mutlu olurum?' sorusunu sormalıdırlar. Sonrasında bu mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığına bakmalıdırlar. Üniversite mezunun sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Mezun sayısının fazla olması iş bulma olanaklarını zorlaştırmaktadır. Adayların bir üniversite diploması dışında alanında kendini geliştireceği fırsatlar da yaratması gerekir. Adaylar gitmek istemedikleri hiçbir bölüme ise tercih listesinde yer vermemelidir. Yerleştirildikleri takdirde bir sonraki yıl ağırlıklı ortaöğretim başarı puanını yarıya düşüceğini unutmamalıdırlar.

2018 YTY YKS tercihlerinde üniversite adaylarının 24 üniversite tercih hakkı bulunmaktadır. Tercih yaparken adaylar, ilk 3 tercihlerini hayallerinde istedikleri, sıralamasının üstünde, gerçekçi olmayan bölümleri yazabilir. Diğer tercihlerinde daha gerçekçi tercih yapmaları gerekir. Adayı yerleştirmede başarı sırası önemli olduğu kadar iyi bir tercih sıralaması da çok önemlidir.”

"UZMAN GÖRÜŞÜ ALMADAN TERCİH YAPMAYIN"

Alakurt şöyle konuştu: " Geleceğimizi etkileyecek bu önemli kararda hata yapmamak herkes için önemlidir. Bu süreçte adaylar kadar aileler de kaygılıdır. Adaylar seçimlerini belirlerken sadece üniversitede okumak için tercih yapmamalıdırlar. Kendileri için en doğru mesleği seçebilmeleri gerekir. Mutlu olacağı mesleği belirlemede aday tek başına karar vermesi çok zorlaşıyor. Bu karar aşamasında aileler kadar rehber öğretmen desteği de önemlidir. Bu süreçte aileler çocuklarının yanında olmalı, fakat çocuklarına ileride iş fırsatı daha fazla olan alanlara yönelmeleri için çok fazla baskı yapmamalı, onların başarılı olacağı alanlara yönlendirmede destek sağlamalıdırlar. Adaylar seçim aşamasında önce kendi isteklerine göre bir tercih listesi oluşturmalı, sonrasında aileleriyle birlikte uzman rehber öğretmenlerinden tercih önerileri ile listesini belirlemelidir. Tercih listesi oluştururken ÖSYM’nin internet adresinden yazacakları bölümler için detaylı bilgiler edinmeyi unutmasınlar. Unutmayınız ki yanlış bir tercih dönüşü olmayan ve sizi mutsuz edecek bir mesleğe yönlendirebilir.”

DOĞRU TERCİH İÇIN YAPILMASI GEREKENLER

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Çözüm Merkezi'nden Yeşim Alakurt, doğru tercih yapılması için gerekenleri ise adım adım şöyle sıraladı:

"Öncelikle YTY ve YKS puanlarımızı değil başarı sıramızı baz alarak tercihlerimizi oluşturmalıyız. "

"Tercihlerimizi belirlemeden önce sıralamamızda yakın üst ve alt sınır puan-sıralama aralığı oluşturmalıyız."

"Bölüm tercihleri yapılırken hangi bölümü yazacaksak o bölümün puan türünü baz almalıyız.

"Tercih sıralamamız oluşturulurken ilk 3 -5 tercihimizde Devlet Üniversitelerinin yanı sıra Vakıf Üniversitelerinin özel bursluluk olanakları bulunmaktadır. Tercih yaparken istediğimiz bölümlerin Vakıf Üniversitelerindeki bursluluk durumlarını da incelemekte fayda olacaktır.

"Son tercihlere geldiğimizde derecemizin altındaki yerleri tercih etmelisiniz. Olası sıralama yükselmesinde açıkta kalmamanız açısında önemlidir."

"Bölüm sıralamalarımızı gerçekleştirirken daha çok istediklerimizi üst sıralarda tercih etmeliyiz. Minimum puan başarı sıralaması gibi önceliklerden ötürü daha az istediğimiz bir bölümü öne almayınız."

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