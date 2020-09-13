Uzaktan eğitimle ilgili Ailelere 9 Altın öneri

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Prof. Yeşilay Başkanı Dr. Mücahit Öztürk Uzaktan Eğitim Döneminde Ailelere 9 Altın Öneride Bulundu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, ulusal veuluslararası kamuoyunda eğitim sistemine bakışı da etkiledi. Alınantedbirlerden en çok etkilenen alanların başında eğitimin geldiğini belirtenYeşilay Genel Başkanı ve Çocuk Ergen Psikiyatrı Prof. Dr. Mücahit Öztürk,ailelere uzaktan eğitim sürecine ilişkin önerilerde bulundu.

Okulların yüz yüze eğitim faaliyetlerinin EBA ve EBA TV üzerindengerçekleştirilmeye başlanmasının çocukları, gençleri ve aileleri daha önce hiçkarşılaşmadıkları bir durumda bıraktığını belirten Öztürk, “Uzaktan eğitiminyaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla beraber bilgisayar, televizyon,cep telefonu ve tablet gibi teknolojik cihazların başında geçirilen süreolağandışı seviyede arttı. Bu artış, 18 milyon öğrencinin olduğu ülkemizdeeğitim faaliyetlerinin aksamaması adına sevindirici olsa da belli yönleriyle deüzerine düşünülmesi gereken bir konu olma özelliği taşıyor. Aşırı teknolojikullanımının, çocuk ve ergenlerin sosyal gelişiminin olumsuz etkilenmesi, aileiçi bağların zayıflaması ve kişinin yalnızlaşması gibi birçok riskibarındırdığını biliyoruz. Bu risklerin ilerleyen süreçlerde teknoloji bağımlılığıvakalarında artışa neden olması da muhtemel.. Teknoloji kullanımına dairbenimsenebilecek belli ilkeler, birey ve toplum sağlığını tehdit edenrisklerden korunma adına kritik önem taşıyor” dedi.

Aileler ve çocuklar kaygıyla birlikte mücadele etmeli

Tüm yapılacak aktivitelerden önce iyi bir model olmanınönleyici faktörlerin başında geldiğini belirten Öztürk, “Ailelerin ekrankullanım alışkanlıklarının çocuğun kullanım alışkanlıklarını etkileyeceğiunutulmamalıdır. Bu konu sadece akıllı telefon, bilgisayar gibi aletler olarakdeğerlendirilmemeli. Ailenin sahip olduğu her tür bağımlı davranış örüntüsü–şekil değiştirse de- çocuklar tarafından kopyalanır” dedi.

Aileler ve çocukların bu dönemde birçok alışkanlığını veyaşam sitilini değiştirmek durumunda kaldığını ifade eden Öztürk, budeğişimlerin riskli davranışlarla beraber kaygı ve stres düzeylerinin artmasınaneden olduğunu, bu kaygılarla baş etme noktasında teknoloji ile gereğindenfazla zaman geçirilebildiğini, ailelerin öncelikle yaşadıkları kaygılarkonusunda hep beraber konuşmasının ve kaygı ile mücadele için grup oyunları,spor gibi yöntemlere yönelmelerinin önemli olduğunu vurguladı..

Uzaktan eğitimde de düzeni korumak önem taşıyor

Uzaktan eğitim sürecinde, ev ve okul kavramlarınınçocukların zihnindeki ayrımı kaybolabilir. Bu süreçte düzeni korumanın öneminedeğinen Öztürk, şunları söyledi:

“Bu dönemde mevcut rutini mümkün olduğunca korumaya çalışmakiyi bir başlangıç olabilir. Hafta içi ve hafta sonu ayrımına varılması, uykusaatlerinin organize edilmesi, yemek saatlerinin değişikliğe uğramaması gibiadımlar ile mevcut düzenin korunması sağlanabilir. Ayrıca uzaktan eğitim süreciesnasında mümkün olduğunca sessiz ve dersi dinlemelerini kolaylaştıracak birfiziksel ortam oluşturmak da önemlidir. Dikkatlerini dağıtacak ögeleri mümkünolduğunca azaltın, uzaktan eğitim için kullanılan teknolojik alet dışındaherhangi başka bir teknolojik aletin dikkat dağıtmasını önlemeye çalışın. Okulun,çocuklar için yalnızca bir öğrenim mekânından çok daha fazlası olduğunuunutmayın. Çocukların arkadaşlarıyla çevrimiçi etkileşimde bulunmalarına izinvermek, sosyal olarak mesafeli olmanın etkilerini hafifletebilir. Öğrencilerinbirbirleriyle iletişimini artırmak için sosyal etkileşimleri rutine dâhiletmek, çocukların bağlantıda kalmasına yardımcı olacak ve kendilerini yalnızhissetmemelerini sağlayacaktır.”

Yeni düzene alışmakta zorluk yaşanabileceğini göz önündebulundurarak çocuklara zaman tanınmasının ve ailelerin bu süreci tek başınızageçirdiğinizi düşünmemesinin önemini belirten Öztürk, bilgilenmek, sorularsormak ve daha fazla rehberlik almak için çocuğun öğretmenleri ve diğerebeveynler ile iletişim halinde olmalarını önerdi.

Siber zorbalığa dikkat

Çevrimiçi erişimin artması, çocukların güvenliği, korunmasıve mahremiyeti için yüksek riskler taşıyabildiğini hatırlatan Öztürk, “İnternetkullanımı hakkında çocuklarınızla konuşun ve internetin nasıl, ne zaman venerede kullanılabileceğine dair kurallar oluşturun. Çocuğunuzla birlikte onunyaşına uygun uygulamalar, oyunlar ve farklı çevrimiçi aktiviteler belirleyin.Siber zorbalık veya çevrimiçi uygunsuz içeriklere karşı duyarlı olun” dedi.

Öztürk, çocukların, rutinlerini mümkün olduğunca normale enyakın şekilde sürdürmelerinin önemine değinirken, “Okulda karşılaşacaklarınabenzer teneffüs vakitleri ayarlamak, programlarına bağlı kalmalarına yardımcıolabilir. Öğle yemeği vaktinde ayağa kalkıp hareket etmesi, biraz temiz havaalması, yürüyüşe çıkması, bisiklete binmesi ya da ders arasında bütün günhareketsiz kalmamaları için mutfakta sağlıklı atıştırmalık yemesi, isterse kısabir oyun, dans gibi aktivitelerle bir mola vermesi motivasyonunu artırmadaetkili olabilir. Ara verildiği sırada gözlerini dinlendirmeleriniönerebilirsiniz. Televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaçınması zihninyeniden öğrenmeye hazırlanmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimdöneminde ailelere 9 öneri