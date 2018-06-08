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Uyuşturucudan kurtulan gençlere karne hediyesi tablet

BURSA'da, suça sürüklenen çocuklara yönelik uygulanan tedavi ve programlar sonucunda sağlıklarına kavuşan ve derslerinde başarılı olan 20 lise öğrencisine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından karne...

Uyuşturucudan kurtulan gençlere karne hediyesi tablet
BURSA'da, suça sürüklenen çocuklara yönelik uygulanan tedavi ve programlar sonucunda sağlıklarına kavuşan ve derslerinde başarılı olan 20 lise öğrencisine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından karne hediyesi olarak tablet bilgisayar verildi.
Bursa Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, BTSO Meclis Üyesi Irmak Aslan, gençler ve aileleri katıldı. Törende, 'suça sürüklenen çocuklara' yönelik uygulanan tedavi ve programlar sonucunda, sağlıklarına kavuşan liseli 20 gence karne hediyesi olarak tablet bilgisayar verildi.
BTSO'nun katkılarıyla alınan tabletlerin gençlere 'Hayata Bağlan' projesi kapsamında verildiğini belirten Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, öğrencileri kutladı. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak da "Suça sürüklenen çocuklar kapsamında bulunan gençlerimiz yaklaşık bir yıl tedavi ve denetim süresine tabi tutuluyorlar. Gençler; psikolog, grup çalışmaları, düzenlenen seminerlere dahil edilip, dönem dönem uyuşturucu maddesine yönelik tahlillerden geçiriliyor. Ailelerinin katkılarıyla birlikte bu gençleri topluma kazandırıyoruz. Liseli gençlerin, öğrenim gördükleri okullarında sağladıkları başarılı çalışmaları sonucu takdir ve teşekkür ile iyi not ortalaması bizleri onurlandırdı. Gençlerimizi biz de tabletle ödüllendirdik" dedi.
Gençler, uyuşturucu illetinden Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve ailelerinin katkılarıyla kurtulduklarını ve derslerinde başarılı olduklarını, kendileriyle aynı durumda olanların da tedavi görmelerini ve topluma geri dönmelerini istedi.

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