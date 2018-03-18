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URTİM’den İTÜ öğrencilerine tam destek

İSTANBUL, () - Uluslararası birçok dev projeye imza atan URTİM, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde, Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından organize edilen Civilcon etkinliğinde iş güvenliğini ön plana çıkaran bir yarışma...

URTİM’den İTÜ öğrencilerine tam destek

İSTANBUL, () - Uluslararası birçok dev projeye imza atan URTİM, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde, Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından organize edilen Civilcon etkinliğinde iş güvenliğini ön plana çıkaran bir yarışma düzenledi.

URTİM, Civilcon etkinliği kapsamında 3 gün boyunca İTÜ mühendislik öğrencileriyle bir araya geldi. Civilcon etkinliğinin ilk günü stand açarak tanıtım faaliyetlerinde bulunan URTİM, ikinci gününde ise öğrencilere staj olanakları konusunda bilgiler verip; sektörle ve firmayla ilgili bir seminer verdi. Etkinliğin son gününde ise URTİM, Civilcon teknik workshopları kapsamında toplam 36 öğrencinin katıldığı ‘Güvenli Kalıp ve İskele Kurma Yarışması düzenledi.

Her fırsatta çeşitli etkinlikler düzenleyerek sektörün geleceği olan öğrencilerle bir araya gelip bilgi aktarımında bulunmak için çalıştıklarını aktaran URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, "Üniversite-sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz. Civilcon teknik workshopları kapsamında düzenlediğimiz Güvenli Kalıp ve İskele Kurma Yarışması da İTÜ öğrencilerinden oldukça ilgi gördü" dedi

Yarışmaya katılan öğrencilerin çok titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerine belirten Serdar Urfalılar,  "Mühendis adayı gençlerin kalıp ve iskelenin ne olduğunu şantiyeye gitmeden önce göstermek, dokunmalarını sağlamak ve ne olduğu konusunda bilgilendirerek sektörün geleceği olan öğrencilere yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

Etkinlik boyunca iş güvenliği konusunu ön plana çıkardıklarını ifade eden URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Pazarlama Müdürü Ergun Baştan ise, Etkinliğin son gününde düzenlenen yarışmada öğrencilere önemli olanın hızlı bitirmek değil, güvenli bir şekilde bitirmek olduğunu anlattık. Etkinlik boyunca öğrencilerle çeşitli İK aktiviteleri gerçekleştirip iş ve staj olanakları konusunda onları bilgilendirdik. İlki 2006 yılında MHK tarafından düzenlenmiş olan İnşaat Mühendisliği Seminerlerinin 2013 yılında revize edilen yeni hali olan Civil Engineering Convention (CivilCon), katılımcıların gelecekteki meslektaşlarıyla bir araya gelerek tanışmalarını; sosyal/ teknik etkinlikler ve yarışmalarla kaynaşmalarını sağlamak amacı taşıyor" diye konuştu.

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