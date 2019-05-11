İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri tarafından, Alzheimer hastalığına farkındalık yaratmak üzere düzenlenen ‘Unutmamak İçin İz Bırak’ semineri gerçekleştirildi.

Alzheimer Vakfı ile iş birliği içinde yürütülen proje de Alzheimer Vakfı Direktörü Serdar Ülgen, Uzm. Dr. Sevinç Ümit, Ayşe Fidan, Aynur Gökkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Gaye Esmeray konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde, “Demans nedir?”, Alzheimer hastaları ile iletişimin püf noktaları, Alzheimer hastaları için alınması gereken güvenlik önlemleri ve Alzheimer hastalarında bakım hizmeti nasıl olmalı?” gibi konular ele alındı.

Proje araştırma evresinde 65 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde konuya ilişkin öğrencilere yapılan anket sonucunda ortaya çıkan veriler de katılımcılarla paylaşıldı. Araştırma, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, Araştırma Görevlisi Nevra Üçler, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri Miray Özdemir, Tuğçe Özdemir, Merve Çelikoğlu, Nur Aleyna Sağır ve Oktay Arslan tarafından ortaya konuldu.

Konuşmacılar, İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerine ve Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu Öztay’a davetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Etkinlik sonunda Tozlu, Serdar Ülgen, Uzm. Dr. Sevinç Ümit, Ayşe Fidan, Aynur Gökkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Gaye Esmeray’ya plaketlerini takdim etti.