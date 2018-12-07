Üniversiteyi akran mentor ile tanıyorlar

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının ilk Akran Mentor Değerlendirme Toplantısı, üniversitenin yeni kampüsü Gelişim Tower’da gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nail Öztaş, “Akran mentorluk, üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu kariyer destek sisteminin bir parçası olarak geliştirildi. Kariyer yönlendirme hizmetleri dördüncü nesil üniversitelerin olmazsa olmaz koşulu” dedi.

İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan akran mentorluğun ilk değerlendirme toplantısı Gelişim Tower’da yapıldı. İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş’ın da katıldığı toplantıda, öğrencilerden gelen proje ve fikirlere her zaman destek verecekleri ifade edildi.

Üniversite yönetiminin mentor öğrencilere değer verdiğini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “Yenidünyanın toplumu ve ekonomisi üniversite mezunlarından sanayi toplumunun beklediği yetkinliklerden bambaşka yetkinlikler bekliyor. Dersliklerin kalkacağı, standart program yeterliliklerinin yerini daha özelleştirilmiş yetkinliklerin aldığı ve öğrencilere kazandırıldığı bir yükseköğrenim sistemine doğru geçiliyor. Akran mentorluk ise liderlik becerilerini, takım oyunculuğunu ve empati yeteneğini öğrenmeyi öğreten bir uygulama. Üniversite yönetimimiz kadrosuyla ve kaynaklarıyla mentorlerimize tam destek verecek. Öğrenci merkezli eğitim, felsefemizin özü” dedi.

KURUMA OLAN AİDİYET DUYGUSUNU YÜKSELTİYOR

Akran mentorluğun, öğrencilerin bölümdeki diğer arkadaşlarına rehberlik etmesi üzerine kurulu olan bir sistem olduğunu belirten KAGEM Müdürü Öğr. Gör. Fırat Demirkol ise şöyle konuştu:

“Mentor öğrenciler aldıkları liderlik, zaman yönetimi, kalite, kişisel marka yönetimi, özgeçmiş oluşturma, mülakat teknikleri gibi eğitimler ile iş hayatına hazır bir hale geliyor. Tüm bu süreçlerle birlikte görev aldıkları etkinlikler ile birlikte takım çalışması, topluluğa hitap ve organizasyon yeteneği gibi becerilerde ediniyor. Öğrenciler arasında kurum aidiyet duygusunu yükselten akran mentor sistemi aynı zamanda diğer öğrencilerin idari süreçlerden daha hızlı haberdar olmalarını ve mentorler aracılığıyla fikirlerinin temsil edilmesini sağlıyor.”