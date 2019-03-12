Üniversiteye Uçak Simülasyon Laboratuvarı açıldı

İSTANBUL, () - İstinye Üniversitesi'nde (İSÜ) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı kapsamında teorikte eğitim alan öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökmeleri için 'uçak simülasyon laboratuvarı (mock-up)' açıldı. Simülasyon ile öğrencilerin daha çok tecrübe kazanması ve sektöre adım atarken deneyimli olmaları hedefleniyor.

İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı Simülasyon Laboratuvarı (İSÜ Airlines) açıldı. Üniversitenin Topkapı kampüsünde gerçekleşen açılışa İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, MYO Müdürü Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Program Başkanı Öğr. Gör. Müge Bekman, THY Kalite Güvence Operasyon Müdürü Esra Kav, Onur Havayolları Kabin Hizmetleri Başkanı Tülay Bulut ve öğrenciler katıldı. Simülasyon merkezinde öğrencilere acil durum, yolcu hizmeti, ikram-servis, ilkyardım eğitimleri uygulamalı olarak verilecek.

Üniversite ve öğrenciler için çok önemli bir adım olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu,"Türkiye'de sivil havacılık sektörü çok hızlı gelişiyor. Hatta belki dünyadaki en hızlı gelişen sektörlerden biri. Yeni havalimanının açılışıyla bu gelişmenin daha da artacağını düşünüyorum. Üniversite olarak havacılığa yönelik programlara büyük yatırım yapıyoruz. Bunun başında da hostes adayı yetiştirdiğimiz kabin hizmetleri bölümü geliyor. Burada öğrencilerin hem teorik hem de pratik olarak eğitim almalarını amaçlıyoruz. O yüzden bugün uçak simülasyonunun açılışını yapacağız" dedi.

"BURADA EĞİTİM ALMALARI BİZİM FAYDAMIZA"

Onur Air Kabin Hizmetleri Başkanı Tülay Bulut ise, "Havacılığın tohumları böyle eğitim kurumlarında atılıyor, öğrenciler yetiştiriliyor. Bize gelip, devam edebilirler. Bu sene de alım yapacağız, Simülasyonda pratik gören öğrencilerin bize çok faydası oluyor, çünkü kendilerini geliştirmiş olarak geliyorlar. Çok fazla eğitim vermemiz gerekmiyor. İstanbul Havalimanı ile havacılık çok gelişiyor Üniversite için önemli bir adım kabin ekiplerini yetiştirdiğimiz önemli tecrübeler edinecekleri bir bölüm" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER MESLEKTE DAHA DA İLERLEYECEK"

İstinye Üniversitesi Kabin Hizmetleri Bölümü Program Başkanı Öğr.Gör.Müge Bekman da "Mesleği öğrenmek isteyen öğrencilere mock-up’ın büyük yararı olacak ve katkı sağlayacaktır. Çünkü öğrendikleri bilgileri simülasyonda, teoriden pratiğe dönüştürmede uygulama fırsatı yakalayacaklardır. Böylece daha da ilerleyecek ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Hızla büyüyen havayolu sektörüne daha yetişmiş ve alt yapı hazırlıklarını tamamlamış olarak girebileceklerdir. Mesleği ve gereksinimlerini bilerek sektöre adım atacakladır. Buradan mezun olan öğrenciler kesinlikle bir adım önde olacaktır. Kısaca simülasyon mock-up’ ı öğrencilere havayollarında yapacakları stajın ve çalışmanın alt yapısını hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı.