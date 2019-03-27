Üniversitesi öğrencisine mücevher yarışmasından 'tasarım' ödülü

İSTANBUL, () - ALTINBAŞ Üniversitesi (AÜ) Takı Tasarım Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ebubekir Kaygusuz, JTR 48'inci İstanbul Uluslararası Mücevher Fuarı kapsamında düzenlenen Mücevher Tasarımı Yarışması’nda 'Sevgi Çiçeği' temasıyla tasarladığı küpeyle ikincilik ödülünün sahibi oldu.
Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarım Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ebubekir Kaygusuz, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından İstanbul Uluslararası Mücevher Fuarı'nda 'Nadir Endemikler' temasıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen JTR Mücevher Tasarım Yarışması'nda tasarladığı küpeyle ikincilik ödülünü kazandı. 378 kişinin başvurduğu yarışmada Kaygusuz, aşkı anlatan 'Sevgi Çiçeği' adlı tasarım küpesiyle 10 yarı finalist arasına girdi. Yarı finalin ardından tasarladığı takının üretim sürecini de tamamlayan Kaygusuz, özel bir defile eşliğinde sunulan 10 final ürünü arasından ikincilik ödülüne değer görüldü.
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