Üniversitelilerden 'İŞ' sizsiniz semineri

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler Ve Sorumluluk Kulubü tarafından ‘’İş” Sizsiniz sloganıyla işsizliği önleme adına Kariyer.Net’in konuk olduğu “Doğru CV Yönetimi” Semineri gerçekleştirildi.



Proje öncesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler Ve Sorumluluk Kulubü öğrencileri; Fatoş DALKILIÇ, Yusuf ÖZKAHRİMAN, Servet BOLAT, Tayfun DÜNDARCAN, İrem ŞİMŞEK, Betül SIRMA, Zeynep KABA, Sefkan GÜRGEN ve Hasibe NEVRUZ tarafından Halkla İlişkiler Ve Sorumluluk Kulubü Danışman Hocası Yrd. Doç. Dr. Emel TOZLU, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya BETEŞ ile Öğr. Gör. Atilla AKALIN önderliğinde üniversitede yapılan anket sonuçlarına göre anket katılımcılarının %62’si doğru CV hazırlama yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Katılımcıların %96’sı işsizliğin insan psikolojisini olumsuz etkilediğini düşünüyor.



Araştırma evresinde karşılaşılan bu bulguların sonucunda Kariyer.Net’in katılımıyla doğru cv hazırlama yöntemlerinin anlatıldığı, mezun olacak üniversite öğrencilerinin işe yerleşme oranlarının artmasının amaçlandığı “Doğru CV Yönetimi” Semineri hayata geçirildi.



Kariyer.net Eğitim Takım Lideri Bahtiyar GENÇERO’nun konuşmacı olduğu seminere İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin yanısıra Yenibosna Mesleki Ve Teknik Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri de davet edilip, lise öğrencilerinin de bu konuda bilinçlendirilmesine katkı sağlandı.



GENÇERO tarafından katılımcılara CV hazırlama yöntemleri, işveren ile görüşme esnasında ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenler ve iş arama teknikleri anlatıldı. Öğrencilerin soruları cevaplandı. Dinleyicilere katılım sertifikası dağıtıldı.



Bugüne kadar Türkiye’de birçok üniversitede öğrencilerle bir araya gelerek onlara kariyer eğitimleri verdiklerini fakat Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin lise öğrencilerini de dahil ettiği seminere bu denli ilgi göstermelerini görmekten çok mutlu olduğunu belirten GENÇERO, Kariyer.Net ailesi olarak bu tarz organizasyonlar ile öğrencilerin kariyer hayatlarını yönlendirmeye destek olmaya her daim hazır olduklarını sözlerine ekledi.







Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Yrd. Doç. Dr. Emel TOZLU’nun teşekkür konuşması ve konuklara plaket takdimi ile etkinlik sonlandırıldı.