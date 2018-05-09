Üniversitelilerden çocuklar için “Geleceği Sevginle Büyüt” Projesi

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü “Geleceği Sevginle Büyüt” Projesi kapsamında Koruncuk Vakfı yararına stant açtı. Projenin ikinci aşamasında öğrenciler Koruncuk Vakfı’nı ziyaret ederken, projenin son aşamasında ise Gelişim Üniversitesi’nde “Çocuklara Yönelik Psikolojik İstismar” konusunda seminer düzenlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde açtıkları stantta Koruncuk Vakfı ürünlerini satışa sunarak Koruncuk Vakfı yararına gelir topladılar.

Proje için öğrenciler, vakıf bünyesindeki çocukların keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak için Bolluca Çocuk Köyü’ne ziyarette bulundu ve çocukların eğlenebileceği aktiviteler düzenledi. İGÜ öğrencileri Bolluca Çocuk Köyü’ndeki çocukların gerçekleştirdiği gösteriye de katılarak, minik dostlarını yalnız bırakmadı.

Proje uygulama öncesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri tarafından yürütülen Çocuklara Yönelik Psikolojik İstismar konusunda araştırma ve anket çalışmaları gerçekleştirildi. Bu araştırmalar; İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde, öğrencileri; Selda Güdelek, Esra Varol, Çiğdem Özgül, Funda Şen, Sultan Kaya, Fuat Oğuz, Kaan Öztemir ve Kübra Yiğit tarafından ortaya konuldu.

Proje araştırma evresinde 100 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde yapılan anket sonucunda katılımcıların yüzde 36’sı ekonomik gelir seviyesi ile psikolojik şiddet uygulama eğilimi arasında bağlantı olduğu görüşüne sahipken, yüzde 65’i ise Türkiye’de çocuğa şiddete yönelik farkındalık çalışmalarını yeterli bulmadığını belirtmiştir.

Projenin son aşamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen seminere ise Koruncuk Vakfı bünyesinde çalışan Psikolog Görkem Demirdöğer Güller ve Koruncuk Vakfı Proje Koordinatörü Serkan Çıtlak katılım sağladı. Çıtlak konuşmasında, "İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne böyle güzel bir proje gerçekleştirdiği için başta hocalarımız olmak üzere bu proje de emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu “Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Abdulkadir Gayretli’nin verdiği daimi destekle eğitimciler olarak çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretmeye çok önem veriyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda Koruncuk çocuklarını da kurumumuzda öğrenci olarak görebilme şansı yakalayabiliriz” diye konuştu.

İGÜ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ögr. Gör. Fırat Demirkol ise, “Kurum olarak her zaman Koruncuk Vakfı Ailesi’nin yanındayız. Artık bizde ailenizin bir parçasıyız ve her zaman elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Serkan Çıtlak’a ve Görkem Demirdöğer Güller’e Öğr. Gör. Fırat Demirkol tarafından plaket takdim edilip, teşekkürlerin sunulmasının ardından etkinlik sonlandırıldı.

(FOTOĞRAF)