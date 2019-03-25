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Üniversiteliler, köy okuluna kitaplık kazandırdı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından merkeze bağlı Beypınarı Köyü İlkokulu'nda kitaplık oluşturuldu. Cumhuriyet Üniversitesi'nde 10 öğrenci harçlıklarından artırdıkları...

Üniversiteliler, köy okuluna kitaplık kazandırdı
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından merkeze bağlı Beypınarı Köyü İlkokulu'nda kitaplık oluşturuldu.
Cumhuriyet Üniversitesi'nde 10 öğrenci harçlıklarından artırdıkları paralarla aldıkları ve arkadaşlarından topladıkları kitapları Beypınarı Köyü İlkokulu'na bağışladı. Rektörlüğün tahsis ettiği araçla köye giden öğrencilere, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı da eşlik etti. Okul ziyaretinde konuşan Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recep Toparlı, "Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencileri bir kitap kampanyası başlattılar. Kitapları topladılar, harçlıklarından ayırdıkları ile kitap satın aldılar. Millî Eğitim Müdürlüğü ile bağlantıya geçtik, bu kitapları bir köy okulunun kütüphanesine bağışlamak istedik. Onlar da bize Beypınarı köyünü önerdiler. Sadece ders yapmak, sınav yapmak değil, öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projeleri içerisine katmak en büyük gayretlerimizdendir. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimize büyük önem veriyoruz. Ayrıca ana sınıfı öğrencilerini de ziyaret edip çocuklara oyuncak hediye edeceğiz" dedi.
Kitaplık oluşturma fikrini ortaya atan Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hanife Nurcan ise "Arkadaşlarımızla bir fikrimiz vardı, bu fikri bölüm başkanımız Prof. Dr. Recep Toparlı hocamıza ilettik, sağ olsun bizi kırmayıp destek oldular. Beypınarı köyüne geldik. Harçlıklarımızdan ve etrafımızdan topladığımız kitapları, kitaplık oluşturarak raflara dizdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
İlkokul yönetimi ve öğrenciler de duyarlılıkları nedeni ile üniversitelilere teşekkür etti.

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