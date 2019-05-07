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Üniversiteliler Gripin ile coştu

İSTANBUL,() – İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri bu yıl ikincisi düzenlenen bahar şenliklerinde müzik grubu Gripin ile birlikte dönemin yorgunluğunu çıkardı. Şenlik Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın yaptığı konuşma ile...

Üniversiteliler Gripin ile coştu

İSTANBUL,() – İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri bu yıl ikincisi düzenlenen bahar şenliklerinde müzik grubu Gripin ile birlikte dönemin yorgunluğunu çıkardı.

Şenlik Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın yaptığı konuşma ile başladı. Açılışın ardından öğrencilerin faydalanacağı çeşitli aktiviteler, yarışmalar ve konserler düzenlendi. Üniversitedeki şenlik alanına kurulan stantlarda birçok ikram seçeneği akşam boyunca sürdü.

Bahar şenliğinin vazgeçilmezleri arasında yer alan konserlerde ilk olarak Gripin sahne aldı. Gripin’in yanı sıra Evren Adam, Silenco Müzik Grubu’nun da yer aldığı etkinlikler Dj performanslarıyla devam etti.

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