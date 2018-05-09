Üniversiteliler Erasmuslu arkadaşlarına İstanbul'u tanıttı

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü “İstanbul Arkadaşım Olur musun?” projesi kapsamında, üniversitelerinde Erasmus Öğrenci Değişim Programı’yla öğrenim gören yabancı arkadaşlarına İstanbul’u tanıttı.

Bir çok ülkeden eğitim için İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni seçen Erasmuslu öğrencilerle birlikte düzenlenen projede İstanbul’un tarihi mekanları tanıtıldı. Topkapı Sarayı’nın gezilmesi ile başlayan proje Ayasofya Müzesi’nde devam etti. Öğle yemeği için ise öğrenciler yabancı arkadaşlarını Sultanahmet’te köfte yemeye götürmeyi tercih etti.

Yerebatan Sarnıcı’nın görülmesinden sonra proje yine Sultanahmet’te kahve içilerek öğrencilerin birbirleri ve kültürleri üzerine sohbet edip, birbirlerinin kültürlerini öğrenmeleri ile sonlandırıldı. Öğrencilere tanıtılan tüm bu tarihi mekanlarda turist rehberliği ise kulüp öğrencileri tarafından yapıldı.

Proje uygulama öncesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri tarafından yürütülen 'Yabancıların Gözünde İstanbul Algısı' konusunda araştırma ve anket çalışmaları gerçekleştirildi. Bu araştırmalar; İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde, öğrencileri; Ali Oğulcan Değerli, Cemal Batuhan Kaya, Dilan Bayram, Emel Sivri, Fırat Salhan, Gözdenur Gür, İrem Çetin, Merve Coşar, Rumeysa Kuru, Semra Esgün, Serap Çevik, Şevkiye Yel, Taha Aydın ve Tuğba Sekmen tarafından ortaya konuldu.

Yapılan araştırmalar sonucunda ankete katılımcılarının sadece yüzde 43’ ü turistlerin İstanbul hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 59’u ise İstanbul’un tarihsel bakımdan zengin olduğunu düşünürken, yüzde 47’i ise yabancı ziyaretçilerin ülkemize turist açısından büyük katkısı olduğu fikrine kesinlikle katıldığı görüşünü bildirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitim alan Erasmuslu öğrenciler böyle bir projeye dahil olmaktan ve arkadaşlarının rehberliğinde İstanbul’u gezip, şehrin tarihini öğrenmekten çok mutlu olduklarını belirtti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu ise “Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Abdulkadir Gayretli’nin verdiği daimi destekle her zaman öğrencilerin ufkunu açıp global bir birey olabilmenin önünü açan projeler içinde olmaktan çok mutluyuz. Farklı kültürlerle bir olmayı hedefleyen bu gibi öğrenci projeleriyle; dil, din, ırk farkı olmadan özünde birey olunduğu bilincinin oluşturulacağı ve ayrışmaların önüne geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

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