Üniversiteli olma şansı devam ediyor

Üniversiteyi kazanamayan adaylar için Ek Yerleştirme tercihleri bugün başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu yayımlandı. Adaylar, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar tercih yapabilecek.

Tıptan mühendisliğe

Ek yerleştirmede iyi bölümlerin bulunmadığı düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Teknoloji ve İnsan Kolejleri (TİNK) Kurucusu Zeynep Dereli, “Öğrenci ve velilerde ek yerleştirmede fazla tercih edilmeyen bölümlerin kaldığı düşüncesi var. Bu kısmen doğru olsa da öğrenciler tarafından çok tercih edilen tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümlerde de boş kontenjanlar kalıyor. Yine Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, İstanbul, Ankara gibi gözde üniversitelerde de boş kontenjanlar var. Öğrenciler, kılavuzu iyi inceleyerek kendilerine uygun bölümleri bulabilirler” dedi.

‘Kendinize odaklanın’

Ek yerleştirmenin bu yıl üniversite sınavına giren ama yerleşemeyen tüm öğrenciler için ikinci bir şans zamanı olduğunu belirten Zeynep Dereli, “Unutmayın bu ikinci şans sizin son şansınız değil. O nedenle ya yerleşemezsem ya yine açıkta kalırsam gibi düşüncelere odaklanmayın. Önce kendinize odaklanın. Ne istiyorsunuz? Hangi bölümde okumak istiyorsunuz? Neye ilginiz, kabiliyetiniz, beceriniz, yatkınlığınız var? Sizi ne mutlu ediyor? Bu soruların cevabı sizi doğru tercihe götürecektir. Çünkü ben şuna inanıyorum insan bir şeyi severek, isteyerek ve ilgi duyarak yapıyorsa o zaman başarılı oluyor. Çünkü o zaman mutlu oluyor” diye konuştu.

‘Mutlu olacağınız bölümü seçin’

Mesleklerin, çalışma alanlarının değiştiğine dikkat çeken Dereli, “Geçmişin moda meslekleri bu dönem anılmıyor bile. Bugünün moda mesleklerinin de gelecekte var olacağı şüpheli. O halde değişmeyen tek şey insanın kendini mutlu ettiği alanlarda başarılı olacağı gerçeği. Bu düşünce ve bilinçle tercihlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Herkes için en iyi, en kabul edilir, en popüler olan bölümleri değil, kendileri için en iyi olan bölümleri tercih etmeliler” ifadelerini kullandı.