Üniversitede Kürtçe eğitim başladı

Yeni eğitim yılına anadilde eğitim tartışmalarıyla giren Türkiye'de üniversiteler Kürtçe eğitim vermeye başladı





Anadilde eğitim tartışmaları sürerken Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde okuyan 360 öğrenci Kürtçe eğitim görmeye başladı.

Mardin’in Midyat ilçesinde Artuklu Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu’nda Kürtçe ve Arapça seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Üniversite Senatosunca alınan Mecidiyeköy escort bayan kararla haftada iki saat seçmeli Kürtçe ve Arapça dili eğitimi veriliyor. Uygulamadan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik Teknikerliği ile Bilgisayar Programcılığı’nda öğrenim gören 360 önlisans öğrencisi faydalanıyor. Derslerde öğrencilere; gramer bilgisi, okuma ve yazma ve modern metinlerden seçme parçalar öğretiliyor.

TARİHİ ANLARA TANIKLIK

Midyat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ömer Türk, Kürtçe bilen öğrencilerin Arapçayı, Arapça bilenlerin de Kürtçe’yi tercih ettiklerini söyledi. Arapça Dil Uzmanı Öğretim Görevlisi Ahmet Abdülhadioğlu öğrencilerin iyiniyetli olmasının sevindirici olduğunu belirtirken Öğretim Görevlisi Aydın Üneşi de tarihi İstanbul escort bir görev yaptıklarını belirterek “Türk kardeşlerimiz bu dilleri öğrenerek asıl kardeşliği, asıl vatandaşlık hukukunu gerçekleştirebilirler. Darısı daha güzel daha demokratik adımlara” dedi.

RAHAT İLETİŞİM KURACAĞIZ

Kürtçeyi seçmeli ders olarak alan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Tuba Eryarsoy, aslen Arap olduğunu belirterek “Kürtçe bilmiyorum. Okul öncesi öğretmeni olacağız. Belki köylerde verileceğiz beklide ilçede kalacağız. Staj yaparken köylerde hiç Türkçe bilmeyen çocuklarla karışlaştık. İletişim kuramadık. Bu yüzden Kürtçeyi seçtim” dedi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cahide Altan da Kürt olduğunu ancak derslere girdiğinde anadilini çok eksik kullandığın kavradığını anlattı.