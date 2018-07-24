“Üniversite tercihi sosyal yaşam becerileri dikkate alınarak yapılmalı”

ÜNİVERSİTE tercih döneminin yaklaştığı bu günlerde İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Rengin Akkemik, üniversite tercihi yapacak olan gençlere dikkat etmeleri gereken konularda hatırlatmalarda bulundu. Akkemik, “Üniversite tercihi, kariyer yolculuğunun kritik öneme sahip bir adımıdır. Bu sebeple tercihler, sosyal yaşam becerileri dikkate alınarak yapılmalıdır” dedi.

Yaşam boyu devam eden kariyer yolculuğunun, meslek seçimini kapsadığını söyleyen Akkemik, durumun sadece bununla sınırlı olmadığını söyleyerek, “Yalnızca iyi bir meslek sahibi olmak, başarılı bir kariyeri garanti etmez. İlerleyen yıllarda, tatmin edici bir kariyere sahip olabilmek için mesleki alanda elde edilen bilgileri ‘sosyal yaşam başarıları’ ile desteklemek gerekir” dedi.

“KARİYER GELİŞİM SÜRECİNİN OLMAZSA OLMAZ UNSURU SOSYAL BECERİDİR”

Akademik başarıya ve derinlemesine mesleki bilgiye sahip olmanın önemini vurgulayan Akkemik, “Bireyler sahip oldukları bilgileri, fayda üretecek ve değer yaratacak şekilde kullanamadıkları sürece bu başarı kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur ve kariyer gelişimine beklenen ölçüde katkı sağlaması beklenemez. Seçilen mesleği ve yapılan işi içermekle birlikte, bunlarla sınırlı olmayan ve yaşamın geneline yayılan kariyer gelişim sürecinin olmazsa olmaz unsuru sahip olunan sosyal becerilerdir. Gençler, üniversiteye başladıkları ilk günden itibaren; kişilerarası iletişim, planlama ve organizasyon, doğru zaman yönetimi, hedef belirleme, etkileme ve ikna, değişime uyum sağlama, esneklik, işbirliğine açıklık, yardımlaşma, liderlik ve benzeri sosyal becerilerini güçlendirerek hayata hazırlanmaya da başlamalıdır” diye konuştu.

“İK’CILAR ÜNİVERSİTENİN ADINA VE DİPLOMA NOTUNA BAKMIYOR”

Akkemik, iş dünyası ve özellikle İnsan Kaynakları (İK) birimlerinin ‘işe alım’ ve ‘performans yönetimi’ alanında çalışan yöneticilerin, sosyal yaşam başarılarının kariyer gelişim sürecindeki olumlu etkilerini dikkate aldığını söyledi. Akkemik, “Yöneticiler uzunca bir zamandır, yeni mezun çalışma arkadaşlarını seçerken, yalnızca üniversitenin adına ve diploma notuna bakmıyor, aynı zamanda onların üniversite yıllarında edinmiş oldukları sosyal becerilerin neler olduğunu anlamak istiyorlar. Dolayısıyla gençlerimiz, bir meslek edinmek amacıyla üniversiteye adım atar atmaz, kariyer yolculuklarının başlayacağının da bilincinde olmalı ve üniversite tercihlerini yaparken, üniversitenin akademik süreçleri kadar, kendilerini mesleki ve sosyal anlamda hayata hazırlamaya yönelik olanaklarını da titizlikle araştırmalılar” dedi.

“TERCİHLER, KARİYER YOLCULUĞUNUN KRİTİK BİR ADIMIDIR”

Üniversite tercihinin, kariyer yolculuğunun kritik bir adımı olduğuna vurgu yapan İGÜ Kariyer Merkezi Müdürü Rengin Akkemik, “Akademik başarının yanı sıra üniversite eğitimi süresince edinilecek sosyal yaşam becerilerini dikkate alınmadan tercih yapılmamalıdır. Üniversite bünyesinde yer alan kariyer merkezinin ne denli aktif olduğu, spor, kültür ve sanat aktivitelerinin yoğunluğu, kulüp etkinliklerinin kapsamı, staj desteği, ulusal ve uluslararası bağlantılar, yabancı dil ya da teknoloji kullanımına yönelik sertifika programları, üniversitenin sunduğu kariyer gelişim olanaklarına ilişkin öğrencilere ve velilerine önemli ipuçları sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

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