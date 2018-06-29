Üniversite sınavı için son gün uyarısı

Uykusuz geçen geceler, özel kurs ve okul arasında geçen uzun bir dönem, dersler ve testler derken bir serüvenin daha sonu yaklaşıyor. Her öğrenci kısa bir zaman sonra gireceği sınav ve

sonrasında yaşayacaklarını düşünüyor. Gelecek kaygısı ve endişe ise bu zamanın en önemli gündem konusu. Sınav öncesinde öğrencilerin tüm bu düşünceleri geride bırakmaları

gerektiğini vurgulayan Doğru Cevap Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Yusuf Yıldırım, sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

Son gün ders çalışılır mı?

Birçok öğrenci sınavın son günü yoğun bir şekilde ders çalışmayı seçebilir. Ancak bu durum sınav öncesi hem zihinsel hem de fiziksel bir yorgunluğa sebep olabilir. Üstelik öğrenci bildiği

bir konuyu son günün heyecanıyla karıştırabilir ve soruları yanlış cevapladıkça sınav öncesi büyük bir karamsarlığa kapılabilir. Bu durumda doğru olan ders çalışmamanın daha sağlıklı

bir tercih olduğudur. Eğer öğrenci ders çalışmadığı için kendini kötü hissederse son bir kez gözden geçirebilir. Ancak kesinlikle yeni bir konu öğrenmeye çalışılmamalıdır.

Strese teslim olmayın

Stres o kadar güçlü bir dürtüdür ki, en olumsuz düşüncelere hükmederek beyninizi kontrol altına alabilir. Bu durumu yaşayan öğrenciler ise her zaman en kötüsünü düşünür. Özellikle

stresin doruk noktaya ulaştığı sınavın son günü bu düşüncelerle baş başa kalmak ve karşı koyamamak, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Öğreniciler öncelikle stresle baş

edebileceklerine inanmalı ve ‘Başaramayacağım, heyecandan tüm bildiklerin unutacağım’ gibi olumsuz önermeleri ‘Başarabilirim, çalıştım ve üzerime düşeni yaptım’ gibi olumlu

önermelere çevirmelidir.

Beslenme düzeninizi değiştirmeyin

Öğrencilerin en az önemsediği konuların başında beslenme geliyor. Ancak sınava bir gün kala ve sınav günü en önemli gündem konuları arasında yer alıyor. Çünkü bu konuda yapılan

araştırmalar gösteriyor ki, dengeli beslenmeyle başarı arasında doğrudan bir bağ vardır. Dolayısıyla sağlıklı beslenme sınava hazırlanan öğrencilerin hayatının doğal bir parçası

olmalıdır özellikle de sınava son bir gün kala… Bu durumda ‘Deşarj olacağım’ diye paketlenmiş hazır gıdalar yerine sağlıklı besinler tüketilmelidir. Vitamin yönünden zengin

gıdalardan oluşan öğünler tercih edilmelidir.

Son gün çok fazla yorulmayın

Sınav öncesi moral depolamak, stres yönetimi için çok önemlidir. Ancak konuyla ilgili ipin ucunu kaçırmamalı ve ertesi günkü sınava yorgun girmeye sebep olacak davranışlardan uzak

durmalıdır. Dolayısıyla uzun saatler dışarıda eğlenmek, ağır fiziksel aktivitelerde bulunmak ve zamanın çoğunu televizyon, telefon gibi beyin fonksiyonlarını yavaşlatan cihazlar karşısında

geçirmek doğru olmayacaktır. Bunun yerine arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle vakit geçirebilir, akşam saatlerinde hafif bir yemekten sonra çok geç olmayacak şekilde

uyuyabilirsiniz.

Heyecandan uykunuz kaçarsa…

Sınav yaklaştıkça uyuyamamak her öğrencinin başına gelebilir. Yaşanan heyecan ve stres uykunun kaçmasına ve sınav sabahı hiç uyumamaya kadar ulaşabilir. Bu durumda öncelikle

bu uzun maraton boyunca düzenli bir uyku rutininiz olmalı. Özellikle son gün uyku kaçıracak yemek ve aktivitelerden uzak durulmalı, gün içinde uyuyarak gece uykusundan

çalınmamalıdır. Sınava son bir gün kala uyuyabilmek için mutlaka bir iki gün öncesinden aynı saatlerde uyuyup uyanarak bir alışkanlık kazanılmalıdır.

Son hazırlıklar

Sınava son bir gün kala mutlaka tüm belgelerinizi hazırlayın. Belgelerin ve nüfus kağıdının içinde olduğu küçük bir çanta hazırlanmalıdır. Sınav sabahı uyandığınızda her şeyin hazır

olduğuna emin olun. Eğer çok erken kalktıysanız telaşlanmayın veya tekrar uyumak için kendinizi zorlamayın. Heyecandan yemek yememek gibi bir hata yapmayın, az da olsa

mutlaka yiyin. Üzerinize rahat, pamuklu ve sizi terletmeyip rahatsız etmeyecek kıyafetler tercih edin. Fiziksel olarak hazır olduktan sonra zihinsel olarak kendinizi hazırlayın. Kapıdan

çıkarken tek düşündüğünüz şey, başaracağınız olsun!