Üniversite Öğrencilerinden Bi-Fikir KAP'a 163 Proje başvurusu

Anadolu Grubu’nun üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerini hayata geçirme hedefiyle sürdürdüğü Bi-Fikir KAP’ta bu yılın kazananları belli oldu. Anadolu Grubu’nun inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında düzenlenen Bi-Fikir KAP’a bu yıl 163 proje önerisi geldi. Finale yükselen 8 proje arasından Malt Posasından Arpa Yağı Eldesi birinci, Uzun Araç Manevra Kabiliyeti ikinci, EcoSera ise üçüncü oldu. Sırasıyla 10 bin, 7 bin ve 5.000’er TL ile ödüllendirilen başarılı projeler Anadolu Grubu şirketlerinde uygulamaya alınma fırsatı elde ettiler.

Anadolu Grubu’nun, üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme hedefiyle düzenlediği Bi-Fikir KAP’ın (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) finali bu yıl da pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirildi. Anadolu Grubu çalışanlarına yönelik inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında, üniversite öğrencilerinin projeye dahil edilmesiyle hayata geçirilen Bi-Fikir KAP’ın final etkinliğine; Anadolu Grubu üst yönetimi, üniversite öğrencileri ve mentorlar katıldı. Etkinlikte, yarı finali başarıyla tamamlayarak finale kalan 8 projenin sunumu yapıldı. Malt Posasından Arpa Yağı Eldesi projesini Anadolu Efes ile gerçekleştiren Müge Güzey ve Berjin Kaplan birinci, Uzun Araç Manevra Kabiliyeti projesini Anadolu Isuzu ile gerçekleştiren Emrah Yaki ikinci, EcoSera projesini Anadolu Etap ile gerçekleştiren Osman Ertan ve Sait Kaplan ise üçüncü oldu. Organizasyonda birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin ve üçüncüye 5.000’er TL ödül verildi.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Grubun inovasyon platformu olan Bi-Fikir’i üniversite öğrencilerine açarak çok önemli bir adım attıklarına her zaman inandıklarını ve çok verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Zorlu: “Üniversite öğrencileri geleceğin çalışanları, geleceğin üreticileri ve geleceğin en önemli fikirlerinin mucitleri olarak her zaman odağımızda. Onlara yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, inovasyona önem veren, teknolojiyi kullanan bir ortamda kariyer fırsatı sunuyoruz. Bi-Fikir KAP kapsamında 3 yılda 165 farklı üniversiteden katılan 1.595 öğrenciden toplam 763 proje önerisi toplandı. Gelecekte şirketlerimizde önemli pozisyonlarda yer alabilecek gençlerin programımıza katacağı yeniliklerle ürettiğimiz değerin katlanarak artacağına inanıyorum” diye konuştu.

163 proje başvurusu geldi

Bi-Fikir KAP ile üniversite öğrencilerinin fikirleri www.kap.bi-fikir.com adresi üzerinden toplandı. Bu yıl toplam 163 proje önerisi geldi. Anadolu Grubu şirketlerinin projeler ile ilgili görüşleri alınarak yarı finale yükselen 20 proje arasından seçilen 8 fikir inovasyon kampına katılmaya hak kazandı. Bu ekipler için 5 Nisan tarihinden başlamak üzere bir proje hızlandırma/destek programı uygulandı. Program kapsamında, ilgili projelerin ekip üyelerine, hedef kitle analizi, müşteri yolculuğu, fikir validasyonu, pazarlama ve prototipleme konularında eğitimler verildi. Seçilen projeler için, ilgili şirketlerden konusunda uzman mentorlar atandı. Bu sürecin ardından 8 ekip, Bi-Fikir KAP finalinde yarışmaya hak kazandı. Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilen sunumlar sonrasında, Anadolu Grubu şirketlerinden jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en başarılı üç proje belirlendi. Finalde 1. olan proje ekibi 11 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek dijital Anadolu Grubu Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıtacak, başarılı projeler alanına göre Anadolu Grubu şirketlerinde uygulamaya alınacak.