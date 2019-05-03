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Üniversite öğrencilerinden reklamcılık çalıştayı

Üniversite öğrencileri ‘yaratıcılığın tonu’ başlığıyla reklamcılık çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayda, sektörün deneyimli isimleri öğrencilerle buluştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk...

Üniversite öğrencilerinden reklamcılık çalıştayı
Üniversite öğrencileri ‘yaratıcılığın tonu’ başlığıyla reklamcılık çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayda, sektörün deneyimli isimleri öğrencilerle buluştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri üniversite içerisinde 100 öğrenciye anket yaparak, öğrencilerin reklamcılığa ilişkin farkındalık etkinliğine katılmak istedikleri sonucuna ulaştı. Anket sonucunun ardından, 'Yaratıcılığın Tonu’ Reklamcılık Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, Other Workers Ajansı Kurucuları Ömer Kaçar ve Yeşim Gürsucu’ nun konuk olduğu Reklam Sektörü ve Reklamda Metin Yazarlığı Workshop’u ve Med Partners Reklam ve PR Ajansı Başkanı Binnur Akay ve Ajans Müşteri İlişkileri Direktörü Müge Akay ile reklam söyleyişisi yapıldı.

“EĞİTİM KURUMLARI VE SEKTÖR ORTAKLIKLARI ARTTIRILMALI”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Nezir Köse, çalıştay ile öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Eğitim kurumları ve sektör ortaklıkları arttırılmalıdır. Özellikle meslek yüksekokullarında piyasa ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu gibi projelerin arttırılmasıyla eğitim sistemimizin çok daha kuvvetlenip, daha kalifiye öğrenciler mezun edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Çalıştayın sonunda, araştırma sonuçlarının yer aldığı posterler sergilendi.

 

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