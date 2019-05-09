Üniversite öğrencilerinden diş tedavileri için buluş: Süre kısalıyor, hata en aza iniyor

İSTANBUL,() – Üniversite öğrencilerinin girişimci zekâlarını yarıştırdığı ‘Benim Fikrim Benim İşim Yarışması’ sonuçlandı. Yarışmada diş hekimliğinde klinik birikim ve mühendisliği kombine olarak kullanmayı amaçlayan, akıllı cihaz ve çözümler üreten DentaSys Smart Dental Solutions projesi birinci seçildi.

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik serüvenine okul sıralarından atılmasına olanak tanıyan ‘Benim Fikrim Benim İşim Yarışması’nda kazanan belli oldu. Altınbaş Üniversitesi Üniversite Sanayi İş birliği Eşgüdüm Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmada, diş hekimliğinde klinik birikim ve mühendisliği kombine olarak kullanmayı amaçlayan, akıllı cihaz ve çözümler üreten DentaSys Smart Dental Solutions projesi birinci seçildi.

11 projenin katıldığı yarışmada ikinciliği insanlara market alışverişlerinde harcadıkları zamanı ve alışverişin maliyetini minimuma indirmeyi hedefleyen, en verimli alışverişi yapmalarını sağlamak amacıyla kılavuzluk yapacak bir mobil uygulama girişimi “Sepette” kazandı. Üçüncülük ipini ise bir platform üzerinden iş makinesi ihtiyacı olan kullanıcıların kendisine en yakın iş makinesini bulabilmelerine imkân tanıyan “işmakineniz.com” göğüsledi.

Yarışmaya ilişkin açıklamada bulunan Altınbaş Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş birliği Eşgüdüm Başkanı Gökçe Tabak, “Buradaki amacımız Altınbaş Üniversitesi öğrencileri arasında fikri olan girişimcileri değerlendirerek iş hayatına çıkış yolunda katkı sağlamak. Yarışmada ilk üç sıraya girenler üniversitemizin kuluçka merkezinde mentorluk, eğitim vb. desteklerden yararlanacaklar” dedi.

KISA SÜRELİ VE DÜŞÜK HATALI TEDAVİ

Yarışmada birinci olan DentaSys Smart Dental Solutions projesinin mimarlarından Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Demirtaş ise 3 boyutlu yazıcılarla uzun süredir çalışmaları olduğunu belirterek, “Devamında ekip olarak diş hekimlerinin kullanabileceği 3 boyutlu yazıcılara odaklandık ve bir pazar araştırmasına giriştik. Yapabileceğimizi fark ettik ve yaklaşık 4 ay önce bu projenin tohumlarını attık” dedi.

3 boyutlu yazıcıların dijital diş hekimliğinin yeni bir kolu olduğunu söyleyen Mustafa Demirtaş, “Hasta ve hekim konforunu arttırarak birçok tedavinin çok daha kısa, düşük hatalarla üretilmesini sağlayan bir sistem. Gülüş tasarımı, ortodontik tedavilerle şeffaf plaka uygulamaları, cerrahi kılavuzlarla implantoloji gibi uygulamalarda cihazımız kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

PROJE DESTEK BEKLİYOR

Sadece 3 boyutlu yazıcı ile sınırlı kalmayı planlamadıklarını belirten Demirtaş, “Eğer yatırım alırsak dijital diş hekimliğinin kolları olan diğer tarama cihazları, alçı tarayıcılar, mining cihazı vs. üretmeyi planlıyoruz” dedi.