Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Üniversite mezunları kariyerlerine bu programla yön veriyor

9’uncu mezuniyet töreni ile 92 bölümünden 6 bin 406 yeni mezun veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), kariyer planlamaları yapan mezun öğrencilerine eğitimler veriyor. İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği “Kariyer Rotam...

Üniversite mezunları kariyerlerine bu programla yön veriyor
9’uncu mezuniyet töreni ile 92 bölümünden 6 bin 406 yeni mezun veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), kariyer planlamaları yapan mezun öğrencilerine eğitimler veriyor. İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği “Kariyer Rotam Sertifika Programı” ile mezun öğrencilerin yaşam boyu devam eden kariyer yolculuğu, bütünsel bir yaklaşımla ele alınacak ve bireylerin, değerlerini temel alan bir kariyer planı hazırlarken dikkat etmeleri gereken kritik noktalar üzerinde durulacak.

Mezunlar, katılımcı odaklı toplantılar esnasında yaşamın geneline yayılan kariyer kavramını enine boyuna tartışacak ve arzu ettiği kariyer yolculuğuna ilişkin doğru bir planlama yapabilmek adına aklındaki birçok soruyu cevaplama fırsatı bulacak.

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZE DE KARİYER EĞİTİMİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Öğrencilere üniversiteye adım attıkları andan itibaren kariyer eğitimlerine başladıklarını ve mezun olduktan sonra dahi bu eğitimlere devam ettiklerini belirten İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Rengin Akkemik, “Kariyer Geliştirme Merkezi olarak nitelikli yetişen öğrencilerimizin kariyer rotalarını çizmelerine ilk andan itibaren yardımcı olmak için yıl içinde birçok etkinlik düzenliyoruz. Bununla da yetinmeyip öğrencilerimizin mezuniyeti sonrası da onlara çeşitli eğitimler vererek kariyerler planlamalarında yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz” dedi.

3 ayrı oturum ile gerçekleşecek olan sertifika programlarına katılan mezunlar, “kişisel markamı nasıl oluşturabilirim?”, “özgeçmiş yazarken nelere dikkat etmeliyim?”, “iş görüşmesinde başarılı olmamı sağlayacak kritik unsurlar nelerdir?” gibi konularda da bilgilendirilecek.

“Diplomanı Alıp Kepini Attıysan Kariyer Rotam Sertifika Programı’na Seni De Bekliyoruz”  sloganıyla verilecek program; 26 – 27 – 28 Haziran, 3 – 4 – 5 Temmuz, 9 – 10 – 11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325