Üniversite mezunları kariyerlerine bu programla yön veriyor

9’uncu mezuniyet töreni ile 92 bölümünden 6 bin 406 yeni mezun veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), kariyer planlamaları yapan mezun öğrencilerine eğitimler veriyor. İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği “Kariyer Rotam Sertifika Programı” ile mezun öğrencilerin yaşam boyu devam eden kariyer yolculuğu, bütünsel bir yaklaşımla ele alınacak ve bireylerin, değerlerini temel alan bir kariyer planı hazırlarken dikkat etmeleri gereken kritik noktalar üzerinde durulacak.

Mezunlar, katılımcı odaklı toplantılar esnasında yaşamın geneline yayılan kariyer kavramını enine boyuna tartışacak ve arzu ettiği kariyer yolculuğuna ilişkin doğru bir planlama yapabilmek adına aklındaki birçok soruyu cevaplama fırsatı bulacak.

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZE DE KARİYER EĞİTİMİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Öğrencilere üniversiteye adım attıkları andan itibaren kariyer eğitimlerine başladıklarını ve mezun olduktan sonra dahi bu eğitimlere devam ettiklerini belirten İGÜ Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Rengin Akkemik, “Kariyer Geliştirme Merkezi olarak nitelikli yetişen öğrencilerimizin kariyer rotalarını çizmelerine ilk andan itibaren yardımcı olmak için yıl içinde birçok etkinlik düzenliyoruz. Bununla da yetinmeyip öğrencilerimizin mezuniyeti sonrası da onlara çeşitli eğitimler vererek kariyerler planlamalarında yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz” dedi.

3 ayrı oturum ile gerçekleşecek olan sertifika programlarına katılan mezunlar, “kişisel markamı nasıl oluşturabilirim?”, “özgeçmiş yazarken nelere dikkat etmeliyim?”, “iş görüşmesinde başarılı olmamı sağlayacak kritik unsurlar nelerdir?” gibi konularda da bilgilendirilecek.

“Diplomanı Alıp Kepini Attıysan Kariyer Rotam Sertifika Programı’na Seni De Bekliyoruz” sloganıyla verilecek program; 26 – 27 – 28 Haziran, 3 – 4 – 5 Temmuz, 9 – 10 – 11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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