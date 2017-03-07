Üniversite adayları ve velilere öneriler

ATIL Ayaz’ın hazırlayıp sunduğu Ekonomi Kıbrıs programında konuk olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Programları Direktörü Gökçe Ünal, üniversite adaylarına ve ailelerine önerilerde bulundu.



Üniversite mezunlarının en büyük problemlerinden biri olan işsizliğin ele alındığı Ekonomi Kıbrıs’ta, iş sahibi olduğu halde işinden mutuz gençlerin de durumuna değinildi ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Program da bir de anket uygulandı. Seyircilere mesleklerini isteyerek seçip seçmediklerinin sorulduğu ankette, yüzde 37, 6’lık oran hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi. Geri kalan 62,4’lük oran ise farklı farklı yanıtlar verdi. Kimi ailesi tarafından yönlendirildiğini, kimi sırf parası için seçtiğini, kimi ise işsiz kalmamak için gün doldurduğunu söyledi.



“NASIL ÇOK PARA KAZANIRIM DİYE DÜŞÜNMEYİN”



Programda meslek seçimi konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Gökçe Ünal, “Son yıllarda birçok genç devlet memuru olma hayali kuruyor ve çoğu hayal kırıklığına uğruyor. Öncelikle bu tür saplantılardan kurtulmak lazım. Meslek seçimi yaparken dikkat etmek, rol modelleri iyi seçmek gerekir. Kişi, kendini yansıtan mesleği yapmıyorsa meslekte ilerlemesi güç oluyor ve mesleği sevmediği için mutsuz oluyor. Ayrıca bir de öğrenci meslek seçerken “devlete nasıl atanırım, nasıl çok para kazanırım” diye düşünerek hata yapıyor. Maalesef çok yanlış. Örneğin ilk ve acil yardım programı; ambulansta görev yapar ve ilk müdahaleyi uygular. Genelde adaylar “kolay atanır ve çok para var” diyerek bu mesleğe giriyor, fakat zamanla pişman oluyor. Çünkü kabiliyeti yok. Örneğin, staj zamanında kan görünce bayılan öğrenciler oldu. Meslek hakkında bilgisi olmayıp, iş imkanı var deyip seçiyor. Ne olur bu hatalara düşmeyin” diye konuştu.



“KENDİNİ TANI, MESLEĞİNİ SEÇ”



Doğru meslek seçimi için öncelikle kişinin kendini tanımasını gerektiğini dile getiren Ünal, “Kişi daha sonra mesleğini tanımalı, okumak istediği üniversiteyi iyi araştırmalı ve okulu görmeli, danışman öğretmenlerinden destek almalı. Bu noktada danışman öğretmenlere de önemi bir görev düşüyor, onlar da öğretmenle öğrenci arasında güçlü bir iletişim kurmalı. Tüm bunların yanı sıra yetiştirilme tarzı, ailesi, öğretmenleri, çevresi de kişinin seçimi konusunda oldukça önemlidir” ifadelerinde bulundu.



“PROJE ODAKLI BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ”



Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin sunduğu gelecekle ilgili de konuşan Ünal, “Sağlık eğitiminin merkezi olacağız diyoruz, o yüzden hedefimiz net. Bulunduğu topluma faydalı, meslek bilgisi iyi olan, mezun ettiğimiz öğrencilerle gurur duymak için gece gündüz çalışıyoruz. Proje odaklı bireyler yetiştiriyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemizin diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, ilk yardım ile ebelik ve hemşirelik bölümleri çok büyük ilgi ve talep görüyor” dedi.



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