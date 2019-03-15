Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

UNESCO’dan Mektebim Okulları’na ziyaret

İSTANBUL,() - UNESCO, Mektebim Okulları EKTEBİM, Türkiye’yi STEM eğitimi alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirmek üzere önemli bir işbirliğine imza attı. STEM Eğitimi Projesi’nin lansmanı için Türkiye’ye...

UNESCO’dan Mektebim Okulları’na ziyaret

İSTANBUL,() - UNESCO, Mektebim Okulları EKTEBİM, Türkiye’yi STEM eğitimi alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirmek üzere önemli bir işbirliğine imza attı. STEM Eğitimi Projesi’nin lansmanı için Türkiye’ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, Mektebim Okulları’nda yetkililer ve öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’de STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin kalitesini önemli ölçüde artırarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmek amacıyla UNESCO, Mektebim Okulları  ve INTED arasında gerçekleştirilen iş birliği, Türkiye'nin ilk olarak bölgesinde daha sonra dünya genelinde STEM eğitiminin önde gelen ülkeleri arasına girmesini amaçlıyor. Türkiye’nin “Birleşmiş Milletler UNESCO IBE En İyi Uygulama Merkezi” olması hedefiyle atılan bu önemli adımın detayları geçtiğimiz haftalarda Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi”nde paylaşıldı.

Projenin lansmanı için Türkiye’ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, hafta boyunca etkinliklere katılarak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. “Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi”nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Dr.Marope, program kapsamında“STEM üzerine En İyi Uygulama Okulu”na dönüşecek olan Mektebim Okulları’nı ziyaret etti.

"BU PROJE İLE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILACAK"

Mektebim Okulları Genel Merkezi’nde eğitim departmanlarındaki yöneticiler ve çalışanlarla bir araya gelen Dr. Marope, okuldaki mevcut eğitim programlarının yanı sıra STEM eğitiminde yapılan çalışmalar ve içerikler hakkında bilgi alırken; iş birliğinin detayları ve UNESCO’nun rolü hakkındaki soruları cevapladı. Dr. Marope, "UNESCO olarak Mektebim ortaklığı ile yürüttüğümüz STEM Eğitim Projesi’nin hem Türkiye hem de bölge için büyük önem taşıdığını, ilerleyen günlerde eğitimin dönüşümüne kritik bir katkı sunacağını düşünüyorum. Türkiye’nin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda bir neslin yetiştirilebilmesi adına yola çıkan ve UNESCO ile iş birliği gerçekleştiren Mektebim’in, bu projeyle önemli başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.  

Uzun soluklu bir iş birliği ve etki alanı geniş hedefleri ile eğitimin geleceğine dair önemli bir kapı aralayacak olan projenin asıl oyuncuları olan öğrencilerle de bir araya gelen Dr. Marope, Mektebim Okulları Atakent Kampüsü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul ziyareti sırasında STEM müfredatı, STEM öğretmen eğitimi programı ve STEM ölçme ve değerlendirme programı olmak üzere üç önemli başlıktan oluşan ve 3 yıllık bir süreci kapsayan projenin ilerleyişi açısından öğrencilerin fikirlerini aldı.

Projenin lansmanı için özel olarak Türkiye’ye gelen yapay zeka robotu Sophia’nın da katıldığı okul ziyareti, Dr. Marope’un öğrenciler eşliğinde kampüsü gezmesiyle tamamlandı. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328