Ümit Kalko: Mektebim Üniversitesi'ni kuracağız

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da yeni kurulacak ortaokul kampusunun tanıtımına katılan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, "Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Mektebim Üniversitesi'ni de kurarak kurumumuzu taçlandıracağız" dedi.

Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren kampuslerine ek olarak yeni kurulacak ortaokul kampusünün tanıtım toplantısına katıldı. Mektebim Okulu içerisinde düzenlenen toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Tekirdağ PTT Müdürü Cafer Ersoy, okul idarecileri ve öğretmenleri, gaziler, öğrenci velileri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, Tekirdağ'daki okul yatırımlarını anlatarak, "Şu anda içinde bulunduğumuz Mektebim Kampusu'nü mimari olarak çok seviyorum bu yüzden buradan daha büyük bir alana çıkmayı istemedik. Yine kampus içerisinde ortaokul bölümünü inşa edeceğiz. Türkiye genelinde şu anda 51 kampusümüz, 30 bine yakın öğrencimiz, 6 bine yakın çalışanımızla aslında çok büyük bir aileyiz. Kısa sürede bu kadar yükselme göstermemizin temelinde yatan sebep aslında bizim Mektebim anayasasında gizli. Mektebim'in 4 maddelik bir anayasası vardır. Birincisi, vatanını, milletini seven toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede duracağız. İkincisi, eğitimden kazandığımızı, eğitim dışında başka yere yatırmayacağız. Üçüncü maddemiz, eğitim sektörü dışında başka hiçbir sektörde yatırımcı olamayacağız. En güzel olanı da dördüncü maddemiz, İlk 3 madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez, dolayısıyla bizim işimiz eğitim. Bu işten kazandığımızı bu işe yatırmaya devam ediyoruz. Onun için tüm enerjimizi, sinerjimizi sadece Mektebim'e ayırdık" dedi.

Kalko, Mektebim Okulları'nda verilen eğitime değinerek, "Bizler özellikle de eskiden sadece özel okullar sınavlarda başarılı olan nesiller yetiştirme gayretindeydi. Bizim bütünsel eğitim modeli altında bir modelimiz var. Her yaş kategorisindeki öğrencilerimizin daha kolay öğrenebilecekleri şekilde eğitim sistemleri demek. Anaokulunda oynayarak, ilkokulda keşfederek, ortaokulda projeyle, lisede yaşamsal beceri metoduyla eğitim veriyoruz" dedi.

Ümit Kalko, eğitime yaptıkları yatırımın sadece Mektebim Okulları'na olmadığını, kazançlarının bir kısmıyla da ülkenin ihtiyacı olan yerlerinde devlete destek olmak amacıyla bağış niteliğinde okullar yaptırdıklarını anlattı. Kalko, "Kendi imkanlarımız çerçevesinde devlete destekler sağlamaya gayret ediyoruz. Örneğin bundan birkaç ay önce Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ı ziyaret ettim, bana Kars merkeze bir okul yapılacağını söyledi. '24 derslikli bir Anadolu Lisesi bu size yakışır' dedi. Biz de 'Emriniz olur' dedik. Kars'a gittik protokolümüzü imzaladık. Oradan sonra ilk defa hayatımda köyüme gittim. Biz yıllar önce göç ettiğimiz için kimsemiz yok köyde, herkes Ankara'da o yüzden gitmek nasip olmamıştı köyüme. Köyümüzün okulunun da ihtiyaçları vardı, onlar için protokolü değiştirdik, onu da işin içine kattık. Birde öğretmenlerimizin köyde kalmasını istiyorum dedim. Öğretmenlerimiz içinde lojman yaptık ve Kars'a da böyle bir destek sağladık. Sadece memleketim olduğu için değil, o anda o bölgede ihtiyaç vardı, imkanlarımızda ona müsaitti. İnşallah her sene, bir projemiz var, bir ay içinde bakanlığa sunacağız. Her yıl 10 tane köy okulunu devletimize bağışlamayı düşünüyoruz. Bundan sonrada projemizi ulusal çapa yayıp, her sene bizden on tane bakalım kimlerden kaçar tane şeklinde hedefimiz de yılda bin tane okulun bu şekilde hayırseverler eliyle yenilenmesini sağlamak" dedi.

15 TEMMUZ DARBESİNİ YAPANLAR HEP EĞİTİMLİYDİ

Ümit Kalko, 15 Temmuz darbe kalkışmasının eğitimli ancak, manevi ve milli duygulardan yoksun kişilerce yapıldığını belirterek, "Bu yaşanan darbe kalkışmasından sonra, biz öğretmenlerimize şunu söyledik, 'Evet dersler önemli, derslerde başarılı olsunlar, ama başında vatanseverliği getirmezsek, vatanını, milletini seven bireyler olarak, çocukları yetiştirmezseniz, sadece eğitim verirseniz işte o zaman çok tehlikeli bir nesil yetiştirmiş oluruz. Darbe kalkışmasını yapanlar kimlerdi diye baktığımızda, hepsi çok eğitimli insanlardı. Ama içinde vatan sevgisi olmadan eğitim olduğunda, bunlar vatan hainliği olarak ortaya çıkıyor" dedi.

MEKTEBİM ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ

Özel okullaşmanın eğitime bir kalite kattığını belirten Ümit Kalko, devlet destekleriyle beraber, özel okullaşmanın 2023 yılında yüzde 20-25'lere ulaşacağını söyledi. Özel okullar arasındaki tatlı rekabetin uzun vadede devlet okulları arasında da yaşanacağını ifade eden Kalko, "Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Mektebim Üniversitesi'ni de kurarak kurumumuzu taçlandıracağız" dedi.

Kalko'nun ardından konuşan Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, bir memleketin kalkınması için, ciddi manada yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi. Yurt, "Bu yatırımların içerisinde en önemli yatırım eğitim yatırımıdır. Eğitim bütün alanları etkileyebilecek bir mecradır. Özel okullar, devlet okullarına bir katkı sağlamış oluyorlar. Hem devletin eğitime yapacağı yatırımları azaltırken, hem de kendi bakış açılarını eğitim sistemimize getirerek, daha iyi bir eğitim ve daha iyi yetişmiş bir genç nesil konusunda bizlere yardımcı oluyorlar" dedi.

Tanıtım toplantısı Mektebim Okulu'nun minik öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle sona erdi.



FOTOĞRAFLI