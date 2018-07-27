Uluslararası üniversite adayı öğrenciler İGÜ yaz okulunu tercih etti

ÜNİVERSİTE tercihlerinin yaklaştığı bugünlerde adaylar ve aileler, “Hangi üniversiteyi, hangi bölümü tercih etmeliyim” arayışı ile çeşitli kaynaklara başvurarak, sunulan imkânları karşılaştırmaya, tercihlerini belirlemeye çalışıyor. Üniversite adaylarının tercihlerinin netleşmesinde ise İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) düzenlediği yaz okulunun yardımcı olduğu ve ilgi gördüğü belirtiliyor.

Yaz okulu kapsamında uluslararası öğrenciler ile İGÜ Rektörlük Binası’nda bir araya gelen Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arda Öztürkcan ve İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, aday öğrencilere, üniversitenin Türkiye’de yükseköğretim alanında gerçekleştirdiklerini anlattı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE PROJE DESTEĞİ VERİYORUZ”

Üniversitenin öğrencilerine sunduğu destekleri sıralayan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Projesi olan öğrencilerimizin projelerini hayata geçirmeleri için proje desteği veriyoruz. Yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrencilerimizin dil kursu masraflarını biz karşılıyoruz. Mezun öğrencilerimizden kendi iş yerini kurmak isteyenlerin mobilya masrafları bize ait. Bizler öğrencilerimize değer veriyoruz. “Gelişime Açık Olun” sloganı ile yola çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin gelişimi için onlara elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. 4 kıtadan uluslararası öğrenciyi kampüsümüzde buluşturuyoruz ve 19 bin 232 öğrencimiz ile çok dilli ve çok kültürlü bir üniversite ortamı yaratmayı amaçlıyoruz. Yeni kampüsümüz Gelişim Kule de 2018 – 2019 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor” dedi.

Prof. Dr. Nail Öztaş, Mekân ile fiziki yatırımlarını yapmış olduklarına değinerek, “Şu an 408 bin 248 metrekare ile Türkiye’nin en büyük kapalı alanına sahip 2’nci üniversitesi konumundayız. Türkiye’nin gurur duyabileceği, geleceğin üniversitesini ortaya çıkarmak için çok çalıştık ve sonuçlarını aldık. 53 programla, Türkiye’nin en çok akredite edilmiş programına sahip üniversitesi olduk” diye konuştu.

“BURASI BİZİ HAYATA DAHA ÇABUK HAZIRLAYABİLİR”

Üniversiteden beklediğinden daha fazlası ile karşılaştığını belirten, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye eğitim için gelen ve İGÜ yaz okuluna katılan Liena Al-Gublan, “Burada çok farklı bir kültür var. Üniversitedeki profesörler çok etkililer ve görüşmelerimiz boyunca bizi çok motive ettiler. Özellikle biz öğrenciler için böyle bir üniversiteye sahip olmak çok farklı bir duygu. İstanbul Gelişim Üniversitesi, bizi hayata daha çabuk hazırlayabilir” şeklinde konuştu.

Yaz okuluna Suriye’den katılan Batoul Beidas ise seneye bilgisayar mühendisliği bölümünü seçeceğini belirterek, “Program çok şaşırtıcıydı. İşlenen konular merak ettiğim ve ilgi duyduğum konulardı. Benim bilgim filmlerden ve haberlerden oluştuğu için hiç teknik bilgim yoktu. Yaz okuluna geldiğimde biraz korkmuştum ama profesörler ve diğer akademisyenler çok iyiydi. Türkiye’deki üniversitelerin belirli bir standartı var. Buna rağmen yinede şaşırdım. Beklentilerimin çok daha üzerinde bir şeyle karşılaştım. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni arkadaşlarıma anlatmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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