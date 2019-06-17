Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu sona erdi

Prof. Dr. M. Fatih Andı: Sempozyum Prof. Dr. Fuat Sezgin yılını taçlandırdı

İSTANBUL, () – Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu kapanış oturumuyla tamamlandı. Son oturumda sempozyumu değerlendiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, sempozyumun Prof. Dr. Fuat Sezgin yılını taçlandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 1’inci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu kapanış oturumuyla sona erdi.

İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalar ile dünya çapında önemli bir yer edinen Prof. Dr. Fuat Sezgin adına 13-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen sempozyumun değerlendirme konuşmalarını Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak gerçekleştirdi. Yoğun katılımla geçen sempozyumdaki geri bildirimlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren onur kurulu üyeleri, ilerleyen yıllarda etkinliği tekrarlayacaklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“AMACINA ULAŞAN BİR SEMPOZYUM OLDU”

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in böyle bir organizasyonun olmasından keyif ve mutluluk duyacağını söyledi. Çetinkaya, “Sempozyum için 1 yıldır büyük emekler harcayan, yurt dışından gelen konuklar bir sıkıntı yaşamasın diye birçok toplantı yapan İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi rektörlerimize ve onlarla birlikte çalışan tüm arkadaşlarıma vakfım adına çok teşekkür ediyorum. Amacına ulaşan bir sempozyum oldu, bundan dolayı da çok mutluluk duyuyorum” dedi.

Sempozyumun gördüğü ilginin kendilerini teşvik ettiğini belirten FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ise, “ İnşallah bundan sonra bunun ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü getirmek bizim boynumuza bir borçtur” diye konuştu.

“SEMPOZYUM FUAT SEZGİN YILINI TAÇLANDIRDI”

İslam medeniyetinde özellikle İslam düşüncesi, sanatı ve biliminin öne çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Andı, “Bu alanlarda yapılan çalışmalar diğer alanların üzerine çıkan bir önem arz eder. Düşünce, sanat ve bilimde var olmanın getirdiği özgüven, bir medeniyetin peşini bırakmamamızı, aidiyet duygumuzu kaybetmememizi de doğuracaktır. İşte ben Fuat Sezgin hocanın misyonunu ve onun adına yapılacak faaliyetleri bu bakış açısıyla yorumluyorum. Vefatının üzerinden az bir vakit geçmesine rağmen böyle etkinliklerin bu kadar iyi ilgi görmesi bu açıdan memnuniyet vericidir. 3 gün boyunca görülen ilgi, bütün bir yıl boyunca süren Fuat Sezgin etkinliklerini haklı çıkardı ve sempozyum Fuat Sezgin yılını taçlandırdı” dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları çerçevesinde İslam bilim tarihini dünya kamuoyuna duyurmanın fırsatlarını aradıklarını söyleyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı ‘Fuat Sezgin bilim yılı’ ilan etmesinin kendileri için güç kaynağı olduğunu dile getirdi.

“REHBERİMİZ FUAT SEZGİN HOCADIR”

Prof. Dr. Mahmut Ak, “Bizim rehberimiz, bize bu yolu açan Fuat Sezgin hocadır. Maalesef Fuat Sezgin çok da hak etmediği şekilde ayrılmak zorunda kaldığı bir üniversiteyle ne mutlu ki yeniden bağlarını kurabildi. Son zamanlarında yakasında İstanbul Üniversitesi’nin rozetini taşıyarak çalışmalarını sürdürdü” ifadelerini kullandı. Bu yılın en anlamlı faaliyetlerinden birisinin bu sempozyum olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, katılımcılara katkılarından dolayı minnettar olduklarını ileterek başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür etti.