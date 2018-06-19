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Uluslararası konferansın 7’ncisi düzenleniyor

İSTANBUL, () - İstanbul Gelişim Üniversitesi, yerli ve yabancı birçok bilim insanını üniversite bünyesinde bir araya getiriyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 20 – 24 Haziran tarihleri arasında ‘Uluslararası Uygulamalı...

Uluslararası konferansın 7’ncisi düzenleniyor

İSTANBUL, () - İstanbul Gelişim Üniversitesi, yerli ve yabancı birçok bilim insanını üniversite bünyesinde bir araya getiriyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 20 – 24 Haziran tarihleri arasında ‘Uluslararası Uygulamalı Analiz ve Matematiksel Modelleme Konferansı’ nın (ICAAMM:  Internatıonal Conference On Applied Analysis And Mathematical Modelling) 7’ncisini düzenliyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 63’Ü YABANCI BİLİM İNSANI

28 farklı ülkeden, mühendisliğin tüm alanlarında matematiksel modellemeler ve disiplinler arası iş birliklerine katkı sağlayacak, yaklaşık 535 özet bildiri kaydının alındığı konferansın katılımcılarının yüzde 63’ü yabancı bilim insanlarından oluşuyor.

Konferansta Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, İtalya, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkelerden alanında ün yapmış 16 davetli bilim insanının yer alacak. Ayrıca tüm katılımcılara SCI, Scopus ve uluslararası hakemli dergilerde, yaklaşık 15 adet makale yayınlama imkânı da sağlanacak.

(FOTOĞRAF)

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