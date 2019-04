Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı İGÜ’de düzenlendi

İSTANBUL,() - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), University of The West of England iş birliği ile 3’üncü Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı düzenledi.

Merkez Bankası’nın finansal destek sunduğu konferansta ulusal ve uluslararası katılımcılar ekonomi, finans ve işletme yönetimi alanlarında yerel ve küresel gelişmeler ile sorunları değerlendirme, görüş ve araştırmalarını paylaşma olanağı buldu. Konferansta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’ın yanı sıra, University of the West of England’ın Bristol İşletme Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Hugo Gaggiotti, Mohammed Saad, Dr. Ximing Ruan ve Cherif Guermat ile Sijia Wen de birer konuşma yaptı.

“Değer ve Sürdürülebilir Finans”, “Türkiye’deki Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarında Sunulan Bilgilerin İncelenmesi”, “Küçülmenin İnovasyon Üzerindeki Etkisi” gibi bir çok konuda ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomi, finans ve yönetim ile ilgili çalışmalar yerli ve yabancı bildiri sahipleri tarafından sunuldu.

Konferans hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Nalân Ece ve Dr. Öğretim Üyesi Haşim Bağcı, “Bitcoinin Euro-Dolar Fiyatları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” üzerine yaptığı çalışmada ekonomik ve finansal gündemde sıkça yer alan kripto paralardan en yaygın kullanılan Bitcoin’in 2010-2018 yılları arasında yatırım aracı olarak kullanılan euro ve dolar fiyatları üzerindeki etkisi olup olmadığının ortaya çıkarılmasını hedefledi. Analiz sonuçları ışığında bitcoin fiyatları ile euro-dolar fiyatları arasında uzun dönemli ilişki bulmuştur. Ayrıca yapılan analizi sonuçlarına göre bitcoin fiyatlarının euro fiyatlarını etkilediği sonucuna ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.