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"Uluslararası Bilgi öğrencilerinin gözünden Türkiye’nin harikaları"

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi’nin, ‘Uluslararası BİLGİ Öğrencilerinin Gözünden Türkiye’nin Harikaları’ konseptiyle bu yıl dördüncü kez düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. 53...

"Uluslararası Bilgi öğrencilerinin gözünden Türkiye’nin harikaları"
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi’nin, ‘Uluslararası BİLGİ Öğrencilerinin Gözünden Türkiye’nin Harikaları’ konseptiyle bu yıl dördüncü kez düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. 53 katılımcı ile 173 fotoğraf arasından seçilen en iyi kareler, 20 Mayıs tarihine kadar santralistanbul Kampüsü’nde sergilenecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Fotoğraf Yarışması’nın ödülleri, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Farklı ülke ve kültürlerden BİLGİ öğrencilerinin, sosyal ve sanatsal becerilerinin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, “Uluslararası BİLGİ Öğrencilerinin Gözünden Türkiye’nin Harikaları” konseptiyle gerçekleştirildi.

Yarışmada, İran’lı öğrenci Foad Sarsangi Under the Bridge adlı fotoğrafıyla yarışmanın birincilik ödülünü aldı. “Memories” başlıklı fotoğrafıyla Rus Uyruklu öğrenci Marina Vysotskaia yarışmanın ikincisi olurken, “Mother Earth” fotoğrafıyla Meksikalı öğrenci Lizbette Wendoline Carrasco Salas üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Şubat 2019 tarihinde başlayan ve 173 fotoğrafın jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada, 2 esere de mansiyon ödülü verildi.

Ödüllü fotoğraflar, 20 Mayıs tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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