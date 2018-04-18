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Uluslararası 4'üncü Mediated City Konferansı Altınbaş Üniversitesi'nde gerçekleşti

ULUSLARARASI 4'üncü Mediated City Konferansı Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Architecture _MPS iş birliğiyle gerçekleşti.  Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen konferans,  “Moving Images Static Spaces” alt başlığında mimarları,...

Uluslararası 4'üncü Mediated City Konferansı Altınbaş Üniversitesi'nde gerçekleşti
ULUSLARARASI 4'üncü Mediated City Konferansı Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Architecture _MPS iş birliğiyle gerçekleşti. 

Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen konferans,  “Moving Images Static Spaces” alt başlığında mimarları, film yapımcılarını, sinematografları, şehir plancıları, basını, medya uzmanlarını, animatörleri, video ve görsel sanatçıları, sosyologları, iç mimarları, gazetecileri, kültür kuramcılarını ve daha pek çok farklı disiplini bir araya getirdi. Katılımcılar dünyanın farklı üniversitelerinden gelen 78 araştırmacının sunumlarını dinleme ve tartışma olanağı buldu. Konferans, MIT Mimarlık Bölümü öğretim üyesi ve Computation Group direktörü Prof. Dr. Takehiko Nagakura ve Cambridge Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. François Penz’in konuşmaları ile başladı.

Medya, mekan ve kent ekseninde çalışan araştırmacılar, uygulamacılar ve öğrenciler bilginin paylaşıldığı ortak bir etkileşim alanında bir araya gelirken, konferans kapsamında gerçekleşen atölye çalışmalarının sonuç ürünleri de Altınbaş Üniversitesi'nde sergilendi. Mediated City ve Parade araştırma programları kapsamında yer alan konferans ve atölye çalışmaları Altınbaş Üniversitesi, AMPS, Intellect Books, Kalebodur, Arkitera Mimarlık Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Studio X İstanbul desteğiyle gerçekleştirildi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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