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Uludağ Üniversitesi'nde 15 bin yabancı öğrenci hedefi

ULUDAĞ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yeni dönemde yabancı öğrenci sayısının 6 binin üzerine çıkacağını, 2023 yılı hedeflerinde bu rakamın 15 bin olduğunu söyledi. ​Türkçe öğretmek amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü'nde...

Uludağ Üniversitesi'nde 15 bin yabancı öğrenci hedefi
ULUDAĞ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yeni dönemde yabancı öğrenci sayısının 6 binin üzerine çıkacağını, 2023 yılı hedeflerinde bu rakamın 15 bin olduğunu söyledi.
​Türkçe öğretmek amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü'nde eğitim gören 22 ülkeden 25 öğrenci, Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3 günlük gezi kapsamında öğrencilerle üniversitede bir araya geldi. Prof. Dr. Ulcay, üniversitede göreve geldiklerinde bin 300 olan yabancı öğrenci sayısının şu anda 129 ülkeden 4 bin 640'a ulaştığını söyledi.
Yeni dönem için 6 bin 500 öğrencinin başvuruda bulunduğunu, bunlardan 2 bininin kaydını alacaklarını ifade eden Prof. Dr. Ulcay, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla bu yıl dönem başı itibariyle 6 binin üzerinde bir sayıyla eğitime başlamış olacağız. Bunun arkasında yatan sebeplerden biri, Türkiye’nin 2023 vizyonunda hedef 200 bin uluslararası öğrenciye ulaşmaktı. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde uluslararası öğrencilere çalışma hakkının hem okurken, hem de mezun olduktan sonra tanındığını belirtti. Öğrencilerin sağlık sigortalarının da hemen başlatılacağı müjdesini verdi. Bu yapılan yeniliklerle birlikte 2023 hedefi olan 200 bin uluslararası öğrenci sayısı 350 bine çıktı. Bu da Türkiye’deki tüm üniversitelerin bugüne kadar yapmış oldukları hedefleri yükseltmiş olmaları anlamına geliyor. Üniversitemizin 2023’teki yeni hedefi 15 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Bu hedefe ulaşmak için son dönemde izlediğimiz stratejileri biraz daha geliştirerek sürdüreceğiz."
Prof. Dr. Ulcay, bu kapsamda yabancı öğrencilerin kalabilmesi için bin kişilik bir yurt yapmayı planladıklarını, bunun için gerekli izinlerin alındığını ve ihale aşamasına gelindiğini kaydetti.

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