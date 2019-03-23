Uğurlu öğrenciler ‘Mektuba Mektup’ projesi kapsamında Çanakkale’deydi

ÇANAKKALE Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kapsamında, Uğur Okulları tarafından geçen yıl başlatılan 'Mektuba Mektup' projesi kapsamında, bu yıl 420 öğrenci Anzak Koyu'ndaki Anzak askerlerinin mezarlarına yazdıkları duygu yüklü mektupları bıraktı.

18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104'üncü Yıldönümünü kapsamında, Uğur Okulları tarafından geçen yıl başlatılan 'Mektuba Mektup' projesinin bu yıl 2'ncisi düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası’na gelen öğrenciler beraberinde Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu ve Uğur Okulları öğretmenleriyle birlikte Şehitler Abidesi başta olmak üzere Tarihi Yarımada’daki şehitlikleri ile savaş alanlarını rehberler eşliğinde gezip, bilgi aldı. Ardından Anzak Koyu'na geçti. Anzak mezarlarını ziyaret etti. Öğrenciler, 'Mektuba Mektup' projesince Anzak askerleri için yazdıkları mektupları sembolik şehit mezarlıklarına bıraktı.

Uğur Okulları bünyesindeki 200 okuldan 420 öğrenci 104 yıl önce Çanakkale Cephesinde vatanını korumak için savaşan Türk askerine karşı savaşan Anzak askerleri için duygu yüklü mektup yazıldı. ‘Mektuba Mektup’ projesinin satılarında, 420 öğrenci tarafından, Çanakkale Savaşları sırasında cephede Türk ve Anzak askerlerinin birbirlerine söyleyemedikleri varsayılan duygu ve düşünceler yer aldı.

‘UMUTSUZLUĞUN BİZİ YENİK GÖSTERMEMESİNDEN BAHSETTİM’

Beşiktaş Uğur Lisesi öğrencisi Ece Durmuş, (15), “Bugün Çanakkale’ye, Çanakkale Şehitlerini anmak için geldik. Bir nebze olsun savaşta neler yaşandılar, neler hissettiler bunu öğrenmek için buradayız. Ve Anzak kardeşlerinin duygu bağlarını geliştirmek için de Anzak Koyu’na geldik. ‘Mektuba mektup’ projesi de buna örnek verilebilir. Mektubumda, Çanakkale Savaşında askerlerin nasıl bir yokluk içinde umutsuzluğa karşı bir kazanç sağladıklarını ve hiçbir zaman umutsuzluğun bizi yeni göstermemesinden bahsettim” dedi.

‘ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN GELDİK^’

Ataşehir Uğur Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Nehir Karabaş, “Bugün buraya Çanakkale Şehitlerimizi anmak için geldik. Sabah Şehitler Abidesine gittik. Şuanda ‘Mektuba Mektup’ projemiz için Anzak mezarlığındayız. Mektubumda Çanakkale Savaşı’nda yaşanan zorlukları ve şehitlerimizin, askerlerimizin mücadelesini ve çektiği sıkıntıları yazdım” diye konuştu.

‘ÇANAKKALE’DE YAŞANAN OLAYLARI UNUTMAMAK’

Halkalı Uğur Kampüsü öğrencilerinden Ali Kuzey Zan ise, “Sabah Şehitler Abidesini gezdik. Ve şimdi de Anzak mezarlığındayız. Buraya gelme amacımız şehitlerimizi anmak ve Çanakkale’de yaşanan olayları unutmamak” şeklinde konuştu.

‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK KÖPRÜSÜNÜ, KARDEŞLİK DUYGUSUNU KUVVETLENDİRMEK’

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu, “Bugün Uğur Okulları olarak düzenlediğimiz ‘Mektuba Mektup’ projemizin finalini gerçekleştirdik. Türkiye’mizin 7 bölgesinden öğrencilerimizin Anzak ve Türk askeri rolünü üstlenerek birbirlerine yazdıkları duygu dolu mektupları bugün sabah Şehitler Abidemize öğleden sonra da Anzak askerlerinin mezarlarına bıraktık. 420’ye yakın öğrencimizin katıldığı bu etkinlikte dereceye giren öğrencilerimiz mezarları başında hem Anzak askerlerine, hem Türk şehitlerine duygularını hem yazılı, hem sözlü olarak tekrar dile getirdiler. Bu projedeki amacımız da iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü kardeşlik duygusunu kuvvetlendirmekti” dedi.