Uğur Okullarında bugünün çocuklarına 'geleceğin dili' öğretiliyor

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () –UĞUR Okulları 'Kardeş Okul Kodluyor' projesi kapsamında farklı okullardan öğrencileri misafir ediyor. Program hakkında bilgi veren Metin Akça, "Bu proje kapsamında çocuklarımızla aynı yaş grubundaki arkadaşlarını bir araya getirerek birlikte projeler geliştirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız burada geleceğin dilinden konuşmayı öğreniyorlar” dedi.

Uğur Okulları gerçekleştirdiği ‘Kardeş Okul Kodluyor’ projesi kapsamında devlet okulu öğrencileri ile birlikte kodlama etkinliği yapıyor. Okula gelen misafir öğrenciler, kendi akranlarından kodlama ve robotik alanlarında bilgi alıyor. Öğrenciler Legolar ile yaptıkları robotların bilgisayar üzerinden kodlamasını yaparak hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası veriliyor.

‘Kardeş Okul Kodluyor’ etkinliğinin Uğur Okullarının Türkiye’deki bütün kampüslerinde yapıldığını ifade eden Uğur Okulları Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı ve IT Müdürü Metin Akça, “ ‘Kardeş Okul Kodluyor’ etkinliği yaklaşık 3 yıldır Uğur Okullarında sürdürdüğümüz bir akran öğrenimi projesi. Bu proje kapsamında Uğurlu öğrencilerimizle, farklı okullarda okuyan aynı yaş grubundaki arkadaşlarını bir araya getirerek birlikte projeler geliştirmelerini sağlıyoruz.Öğrencilerimizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde edindiği kazanımları, akranları ile paylaşmalarına imkan sağlıyoruz. Daha sonra projenin devamında yapılması gereken çalışmalar varsa öğretmenlerimizin koçluğunda bu çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Bu 3 yılın sonunda birlikte çok fazla proje ortaya çıkardık. Bu yılki çalışmamızın daha ilk ayında kardeş okullarımızda bin 400’e yakın öğrenciye ulaştık” dedi.

SINIFLAR EKİP ÇALIŞMASI İÇİN UYGUN

Uğur Okulları Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı’nda farklı çalışmalar yapıldığını dile getiren Bölüm Başkanı Akça, “Bilgisayarlı masalar kodlama istasyonlarımız. Bu istasyonlarda çalışan çocuklarımız yapılacak olan projenin kodlama ve tasarım kısmıyla ilgileniyorlar. Kare masalarda çalışanlar ise işin mekanik kısmıyla ilgileniyorlar. Burası ekip çalışması yaparak ortak bir ürün çıkartmaya yönelik tasarlanmış bir alan” diye konuştu.

Kardeş okullardan öğrencileri misafir etmekten ötürü çok mutlu olduklarını kaydeden Akça, “Bu bizim yıl boyunca yaptığımız en keyifli etkinlerden biri. Burada en önemli şey çocukların birbirlerinden bir şey öğreniyor olması. Yıl içerisinde yaklaşık 27’ye yakın farklı tarzda projeler yapıyoruz ama bu etkinliği dönem boyunca 4 defa tekrar ediyoruz. Burada çocukların gülümsediğini ve birlikte bir iş başardıklarını görmek bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİYİ ÜRETİM İÇİN KULLANMALILAR”

'Çocuklarımız burada geleceğin dilinden konuşmayı öğreniyorlar' diyen Akça konuşmasına şöyle devam etti:

“Artık teknoloji herkesin hayatına her şekilde işlemiş vaziyette. Çocuklarımızın çok erken yaşlarda teknolojiyi doğru kullanmasını ve bunu üretim için kullanmasını çok önemsiyoruz. Çocukların birbirleriyle geleceğin diliyle konuşuyor olması bizim için oldukça önemli. ‘Geleceğin dili’ vurgusunu özellikle yapıyorum çünkü belirli bir süre sonra konuştuklarımız, baktıklarımız, gördüklerimiz ve dokunduklarımız çok değişecek. Biz de bugünün çocuklarını o güne yetiştirmek için çalışmalar yapmalıyız.”

“EĞİTİCİ VE GÜZEL BİR PROGRAM”

10 yaşındaki Uğur Okulları öğrencisi Ege Gürler, “Ben bugün kodlama kısmında görevliyim. Robotikte Legolardan birkaç tane araç yapmayı ve bilgisayardan da o robotu kodlayarak sürmeyi öğretiyoruz. Umarım arkadaşlarımız da eğitici ve güzel bir program olduğunu düşünüyorlardır. Ben elimden geldiğince verimli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum” diye konuştu.

5’inci sınıfa giden Uğurlu öğrenci Barkın Tuna Erginbaş ise “Kodlama kısmında görev yapıyorum, satır kodlar kullanarak oyun yapıyoruz ve eğleniyoruz. Robotik kısmında da bir sürü parça var, onları birleştirerek bir robot hazırlıyoruz ve onlarla oyun oynayıp yarışlar yapabiliyoruz” dedi.