Uğur Okulları kişiye özel online eğitim platformu ile öğrencileri geleceğe hazırlıyor

İSTANBUL, () - UĞUR Okulları, kişiye özgü mentorluk, etkin kariyer planlaması, deneme sınavları ve Türkiye'de bir ilk olan kişiye özgü online eğitim platformunu içerisinde barındıran“Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri” ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak, sınava hazırlık noktasında eksikliklerin giderilmesine yardımcı olan merkezler; sınav başarısının yanında fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekliyor. Üniversiteye hazırlık sürecinde 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfın sonuna kadar ders ve sınav başarısını artırmayı amaçlayan merkezler, Uğur Hazırlık, Kişiye Özgü Rehberlik, Uğur International, Tigers Club ve U Diamond olmak üzere 5 ana modülü içerisinde barındırıyor.

Uğur Hazırlık ile 12'nci sınıfta okuyacak olan öğrenciler Uğur Okullarına kayıt oldukları andan itibaren online eğitim platformu ile YGS Hazırlık sürecine dahil oluyor ve kişiye özgü rehberlik desteği alıyor. Kişisel çalışma planı dahilinde Hazırbulunuşluk Testi uygulandıktan sonra, test sonucunda öğrenciye özel bir yol haritası sunuluyor. 12'nci sınıfa kayıt olan öğrenciler kampüs bazında, dijital ortamda gerçekleşecek dersler için 10’ar kişilik sanal sınıflara ayrılıyor ve her grubu bir U-Coach takip ediyor.

U-Coach, grubundaki her öğrencinin planlı çalışmasını sağlayarak eksiklerini tespit ediyor ve bireysel başarı düzeylerini artırmasında yol gösteriyor. Akıllı öneri sistemi ile detaylı bir eksik analizinden sonra öğrencinin, konuların tümünü tekrar çalışmasına gerek kalmadan, doğrudan ihtiyacı olan en küçük öğrenme parçasına yönlendirilmesi sağlanıyor.

Kişiye özgü rehberlik ile; her öğrencinin gelişimi, okul içinde kariyerine yönelik tüm projeleri planlayan mentor, öğrencinin tüm eğitsel, kişisel ve sosyal gelişiminin takibini yapan ve destekleyen bireysel danışman ve eğitsel danışman olmak üzere konusunda uzmanlaşmış 3 danışman tarafından izleniyor. Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanma aşamasında yol gösterici olma görevini üstlenen danışmanları, meslekler, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, ulusal ve uluslararası sınav sistemleri, sınav motivasyonu, sınava hazırlık taktikleri, kariyer danışmanlığı konularında öncülük ediyor.

Uğur International ile ise öğrenciler yurt dışında yabancı dil eğitimi, lise değişimi programları ve yurt dışı üniversite danışmanlığı ile dünyanın kapılarını aralıyorlar ve deneyimli eğitmenlerin desteğiyle dünyayı keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar.

Öğrencilerin seçimleri ile yönetilen Tigers Club, özgün etkinlikleriyle sınava hazırlanırken kişisel ve sosyal becerilerin gelişmesini de sağlıyor. 4 yıl boyunca öğrencilerin gerçekleştirdiği tüm akademik ve bireysel faaliyetler, başarılar ve çalışmalar U Diamond’da toplanıyor. U Diamond ile öğrencilerin kişisel gelişim, liderlik, sosyal sorumluluk, iş deneyimi portfolyosu oluşturması sağlanıyor. Her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkaran, kişisel başarılarını ve gelişimlerini destekleyen programlar sayesinde elde ettiği başarılarla, öğrencinin yurt içi ve yurt dışı üniversite başvurularında fark yaratarak avantaj elde etmesi hedefleniyor.

Öğrenci ve velilerine, ulusal sınav sistemi hakkında bilgilendirme sunan ve öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, üniversite tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlıyor. Türkiye’nin yarını olan gençleri, bilgi çağının mimarı olacak üniversitelere hazırlarken bu çağa uygun modeller ve programlar konusunda gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

(FOTOĞRAF)