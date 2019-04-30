Uğur Anadolu Lisesi, İzmit'te eğitime başlıyor

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - UĞUR Okulları tarafından İzmit'te açılacak, Uğur Anadolu Lisesi'nin tanıtımı yapıldı. Uğur Okulları Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu, "Bu okulumuz, 2 bin 800 metrekare kapalı alanı olan, içerisinde 21 dersliği olan ve 400'ün üzerinde öğrenciye kaliteli hizmet verecek olan bir okul oluyor" dedi.

Uğur Okulları tarafından 2019- 2020 eğitim ve öğretim döneminde faaliyete alınacak Uğur İzmit Anadolu Lisesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çakır, Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yalçın, İzmit Uğur Okulları Kurucu Temsilcileri Yücel Erdoğan ve Necip Katırağ, İzmit Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Tuncay ve okul öğretmenleri katıldı.

Uğur Okulları Genel Müdürü Kulaberoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, okulun 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Okulun özelliklerini anlatan Kulaberoğlu, şöyle konuştu:

"İzmit'in büyük ve önemli bir il olması hasebiyle Uğur Okulları'nın kaliteli eğitim hizmetini İzmit'te devam ettirmek, genişletmek gerekiyordu. Bu nedenle önümüzdeki eğitim- öğretim yılında hayata geçmek üzere İzmit merkezde, öğrencileri anadolu lisesi daha buluşturalım düşüncesi ile yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bugün tanımını yaptığımız anadolu lisesini hayata geçirmek üzere yola çıktık. Bu okulumuz 2 bin 800 metrekare kapalı alanı olan, içerisinde 21 dersliği olan ve 400'ün üzerinde öğrenciye kaliteli hizmet verecek olan bir okul oluyor. İnşaatı bitmek üzere, sanıyorum 1 ay içerisinde toparlanmış olacak. Haziran ayının ortalarında da açılışa hazır hale gelecek. İçerisinde fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ile spor ve sanat alanlarının yanında 21. yüzyılın ihtiyacı olan, yani önümüzdeki yıl liseye başlayacak olan çocuklarımızın 2025- 2030 yıllarında ihtiyacı olacak olan STEM kodlama, robotik atölyelerinin de bulunduğu bir okul olacak. Uğur Okulları'nın eğitim felsefesini, eğitim yaklaşımını ve eğitim içeriğini en iyi şekilde uyguladığımız okullarımızdan biri olacak."

Uğur İzmit Anadolu Lisesi'nin kayıtlarının neredeyse yarısının tamamlandığını kaydeden Kulaberoğlu, şunları söyledi:

"Uğur Okullarının önemli özelliklerinden söz etmek gerekirse, bu özelliklerin ve yetkinliklerin en başında 50 yıllık sınavlara hazırlık deneyimi gelmektedir. Okullarımızda bulunan ve İzmit Uğur Anadolu Lisemizde de yer alacak 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeleri hayata geçirmelerini, yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını amaçlıyoruz. Öğrencimizin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve bireysel gelişimini izliyor, değerlendiriyor ve gerçekleştirdiği tüm çalışmaları 'Akademik Gelişim Dosyası (AGD)' adındaki online portfolyoda saklıyoruz. Böylece öğrencilerin, bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeleri, yetkinlikleri, başarıları geleceklerine yön verecek dijital arşiv olan ve eğitim platformunun içerisinde bulunan e-portfolyolarında toplanıyor."



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