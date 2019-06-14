Üçüz kız kardeşlerin karne mutluluğu

Yavuz Sultan Mahallesi Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören üçüz kardeşler Eda, Esra ve Elif Çakmak karnelerini alarak tatile çıkmanın sevincini yaşadı. Başarılı üçüzlerin mutluluklarını paylaştıkları anneleri Ayşegül Çakmak, 6 kızı olduğunu belirterek, "Bugün üçüzlerim karne aldı, çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da böyle başarılı olurlar. 6 kız annesi olmam ayrı güzel bir duygu" dedi.
Üçüzlerin öğretmeni Hatice Duru ise "Çok başarılı öğrenciler. Başarılarında annelerinin çok emeği var. Bu devirde 6 kız büyütmek kolay değil, bir de 3'ü üçüz. Kardeşleri güzel yerlerde görmek istiyoruz" dedi.
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