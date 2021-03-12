Ücretsiz Online İngilizce kursu kayıtları başladı

Beylikdüzü Belediyesi, dünyadaki en etkili İngilizce öğretim yöntemlerinden biri olan ve bu alanda dünyanın lider otoritesi sayılan Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Ardor English çevrimiçi öğrenme platformunu ilçe halkının kullanımına sunuyor. Bin kişi kapasiteli kurstan, Beylikdüzü’nde ikamet eden 10 yaş üzeri vatandaşlar faydalanabilecek.



Eğitim ve öğretime sunduğu katkılarla büyük beğeni toplayan Beylikdüzü Belediyesi, online İngilizce kursu kayıtlarına başladı. Educatek iş birliği ile dünyanın dil öğretimi, yöntem ve içerikleri konusunda lider kurumu olan Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen çevrimiçi İngilizce programı ilçe halkının kullanımına sunulacak. E-öğrenme platformlarında çalışma, ilgi çekici içerik ve çevrimiçi öğrenme materyallerini kullanarak dil öğrenmenin yanında, İngilizce öğretmenleri tarafından çevrimiçi destek de yer alacak. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleriyle uyumlu 12 kurs seviyesi bulunan program sonunda bitirilen seviyeye göre sertifika da verilecek.

17 Mart’a kadar başvuru yapılabilecek

İlgi çekici ve etkili bir öğrenme platformu sunabilmek amacıyla eğlenceli videolar ve makalelerle zenginleştirilmiş bin kişi kapasiteli kurstan, Beylikdüzü’nde ikamet eden 10 yaş üzeri vatandaşlar faydalanabilecek. 22 Mart – 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek kursa başvurular ise Beylikdüzü Belediyesi’nin web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden 17 Mart’a kadar yapılabilecek.