TÜSİAD'dan ODTÜ "Dijital Dönüşüm Ve Akıllı Sistemler Konferansı"na destek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) destekçileri arasında yer aldığı, ikinci Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde ODTÜ-BİLTİR Merkezi tarafından düzenleniyor.

Konferans kapsamında TÜSİAD’ın katkılarıyla düzenlenen “TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri” başlıklı panelde, Program’a katılım gösteren şirketler kazandıkları tecrübeleri paylaştı.

Konferansın açılış oturumunda, TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır, yaptığı konuşmada dijital dönüşümün getirdiği radikal değişiklikleri şöyle değerlendirdi:

"Küresel ekonomik kalkınma beklentilerin gerisinde kalıyor. Dördüncü Sanayi Devrimi ve dijital teknolojilerin getirdiği çeviklik, uluslararası ticaret kurallarının hızlı ve radikal dönüşümü, politik değişimler bizleri yeni önlemler almaya zorluyor. Bu denli hızlı değişen bir dünyada ekonomik büyümeyi açıklamak için kullandığımız geleneksel değişkenler artık yeterli değil. Çevreden istihdama, insan haklarından uluslararası ticarete kadar birçok alanda küresel dengeleri yeniden belirlemek gerekiyor."

TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Üyesi Mustafa Ayhan’ın moderasyonunda gerçekleştirilen panelde Ford Otosan, Kordsa, Mechanica Irev, Organon Analytics, Paranavision ve Tofaş temsilcileri panelistler arasında yer aldı. (Fotoğraflı)