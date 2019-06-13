"Turlama ve kodlama başarıyı yüzde 75 artırıyor"

İSTANBUL, () - ÜNİVERSİTE adaylarıyla sınavda başarıyı artıracak yöntemleri paylaşan Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, "Turlama ve kodlama başarıyı artırıyor, teknik iyi uygulanırsa sınavın yüzde 75’e yakın kısmı zaman doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir" dedi.

"TURLAMA VE KODLAMA TEKNİĞİ KULLANIN"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), istenen sonuçları elde etmek için iyi bir taktik belirlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, turlama ve kodlama tekniklerini kullanmanın başarıyı artıracağını belirtti.

Turlama tekniğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, "Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması ve zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanır. Teknik iyi uygulanırsa sınavın yüzde 75’e yakın kısmı zaman doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir. Ancak bu performansın cevap kâğıdına da doğru kodlanması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle bilgi düzeyiniz ve sorunu zorluk derecesi ne olursa olsun tüm seçenekleri okumadan ve cevaptan emin olmadan işaretleme yapmayın. Cevap kağıdına işaretleme konusunda Gruplama mantığını kullanabilirsiniz. Her cevabın tek tek optiğe işaretlenmesinde dikkatimiz dağılabilir ve zaman kaybı yaşayabiliriz. Bunun yerine belirli sayıda ya da sayfa bitimlerinde cevapları optiğe işaretlemek hem size kısa molalar sağlayacak hem de yaşanması olası zaman kayıplarının önüne geçecektir” dedi.

SINAVA HANGİ TESTTEN BAŞLAMALI?

Sınava başlanacak testin öğrenciden öğrenciye farklılaşan bir durum olduğunu ve yapılan deneme sınavları ile keşfedilerek her adayın kendine bir yol haritası çizmesi gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, "Sınava başarılı olunan ve puan getirisi fazla olan testten başlamak sizi hem morallendirir hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlar. Örneğin Eşit Ağırlık puan tercihleriyle yerleşmek isteyen bir öğrencinin Matematik ya da Türkçe testleriyle başlaması; hem soru sayısı hem de puan getiri açısından, sonra Sosyal testiyle devam ederek zaman durumuna göre Fen testiyle sınavı sonlandırması oldukça makul bir yöntem olur" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜME GÖTÜRECEK İPUÇLARI VE VURGULARIN ALTINI ÇİZİN"

Adaylara soruların doğru okunup iyi anlaşılması ve soru kökünde ne istendiğine çok dikkat etmeleri uyarısını yapan Murat Acet, “Olumlu-olumsuz, ulaşılır- ulaşılmaz, getirilir- getirilemez ifadelerini dikkate alın ve sizi çözüme götürecek ipuçları ve vurguların altını çizin. Soruları daha iyi anlamak adına çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın ve hepsinden önemlisi sakın ola soruları kendi mantığınız ve anlayışınız çerçevesinde yorumlamayın. Birçok öğrenci genel bir algılamayla uzun soruların karmaşık ve zor olduğunu düşünerek ya bu soruları çözmez ya da uzun zamanlar harcarlar. Ancak şunu unutmayın ki her sorunun kendine has bir yapısı ve çözüm yolu vardır, dikkatli bir okuma ve algılama ile birçok sorunun çözüm aşamaları oluşturulabilir ya da biraz sonra değineceğimiz Turlama tekniği yöntemiyle ikinci tura bırakılarak sınavın bütününe zarar vermesi engellenebilir. Bu konuyla ilgili son uyarımız aynı testlerde yer alan zorluk derecesi birbirinden farklı soruların puan getirisinin aynı olması” diye konuştu.

SINAV SIRASINDA KÜÇÜK AMA YARARLI İPUÇLARI

“Emin olup sınava başladığınızda, özellikle doğru çözdüğünüz sorularla yol aldıkça rahatladığınızı ve zihninizin daha açık ve sınava odaklanmanızın arttığını fark edeceksiniz” diyen Murat Acet, sınav sırasında faydalanılacak küçük ipuçlarını şöyle sıraladı:

“Sınavın zeka ve kişiliğinizi değil belirli zamanlarda edindiğiniz yetenek, bilgi ve çalışma alışkanlıklarınızı ölçtüğünü hiç aklınızdan çıkarmayın. Amacınıza ulaşmak için yarışın devam ettiğini ve hiçbir şey için geç kalmadığınızı bilin. Sınav anında yorulan ve gerilen bedeninizi rahatlatmak için küçük-kısa molalar verin; özellikle testler arasındaki geçişlerde gözlerinizi dinlendirmek, duruşunuzu düzeltmek, kol-bacak kaslarınızın rahatlaması için küçük egzersizler yapmak iyi gelecektir. Stres anındaki telaşlanma ve gerginliği gidermenin en etkili yollarından biri de doğru nefes almaktır. Burnunuzdan alarak ağzınızdan vererek tekrar edeceğiniz nefes egzersizleri bedensel ritminizi yeniden bulmanızı sağlar.”