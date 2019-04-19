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Türkiye’nin tek içerikle pazarlama konferansı başlıyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, içerik üretiminin inceliklerine ve yeni nesil pazarlama trendlerine dikkat çekmek amacıyla ‘İçerikle Pazarlama Konferansı’nı düzenleyeceğini duyurdu. 26...

Türkiye’nin tek içerikle pazarlama konferansı başlıyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, içerik üretiminin inceliklerine ve yeni nesil pazarlama trendlerine dikkat çekmek amacıyla ‘İçerikle Pazarlama Konferansı’nı düzenleyeceğini duyurdu.

26 Nisan’da santralistanbul Kampüsü’nde ‘İçerik Uzayı’ başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; sosyal medyada gerçek zamanlı pazarlama, aktivizm döneminde pazarlama toplulukları ve siyasi pazarlamada içeriğin yeri ele alınacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, Türkiye’de içerik pazarlama alanında düzenlenen tek etkinlik olma özelliği taşıyan ‘İçerikle Pazarlama Konferansı’ bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek. İçerik üretiminin dijital pazarlamayla ilişkisine odaklanacak konferansta mecraya uygun içerik üretimi, sosyal medyada pazarlama stratejileri gibi trendler uzman isimler tarafından aktarılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Güventürk Görgülü’nün açılış konuşmasını yapacağı konferansta 2019 Yerel Seçimleri CHP Kampanya Grup Başkanı Ateş İlyas Başsoy, BluTv Özel Yapımlar Müdürü Sarp Kalfaoğlu, Contentus Kurucu Ortağı Serbay Arda Ayzıt, Sürdürülebilir Marka ve Strateji Danışmanı Aysun Şabanlı, Dijital Pazarlama Danışmanı Hasan Başusta ve Stratejik Pazarlama Danışmanı Hakan Akben yer alacak.

 

(FOTOĞRAFLI)

 

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