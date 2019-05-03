Türkiye’den ve dünyadan eğitimciler buluşacak

TÜRKİYE'nin ve dünyanın dört bir yanından öğretmen ve öğrenciler ile eğitim camiasını bir araya getirecek olan Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, 'Yeteneğimi Keşfet' temasıyla 4 Mayıs'ta CRR Harbiye’de düzenlenecek.4-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan zirvede eğitimin Nobeli olarak adlandırılan Küresel Öğretmen Ödülü’nün sahibi Filistinli öğretmen Hanan Al-Hroub’un yanı sıra İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu yer alacak.FİLİSTİNLİ ÖĞRETMEN HANAN AL-HROUB, ZİRVE İÇİN GELİYORFilistin mülteci kampında büyüyen ve 2016 yılında Varkey Foundation tarafından verilen Küresel Öğretmen Ödülü’nü alan Filistin’den Hanan Al-Hroub, öğretmen yetiştirme konusundaki deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak. Eğitimin Nobeli olarak adlandırılan ödülün sahibi Hroub kendi geliştirdiği ‘Oyun Oynatarak Öğretme’ isimli öğretim modelini Türkiye’deki meslektaşları ile paylaşacak.Zirveye, Türkiye’nin her yerinden yaklaşık bin 500 öğretmenin katılımı beklenirken, 'Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Genel Durumu' araştırması sonuç raporu açıklanacak.