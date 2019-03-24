Türkiye Zeka Oyunları'nın birincisi İstanbul'dan

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları'nın birincisi belli oldu. 37 ilden toplam 200 öğrencinin ter döktüğü yarışmada birinciliği elde eden Serdar Sungun, "4. sınıftan bu yana çalışıyorum. Uyumadan, aralıksız akıl oyunları çözdüğüm zamanlar olmuştu" dedi.

İSTEK Okulları'nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği, Türkiye'nin 18 yaş altı ilk zeka oyunları yarışması 'Türkiye Zeka Oyunları'nda final heyecanı yaşandı. 37 ilden 200 öğrencinin kıyasıya yarıştığı Türkiye Zeka Oyunları'nın birincisi final oyunuyla belirlendi. 200 öğrenci arasından seçilen Serdar Sungun, Yunus Emre Özel ve Ekin Akoğuz Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'ndaki finalde kıyasıya yarıştı. Çekişmeli geçen yarışmada birinciliği Robert Koleji son sınıf öğrencisi Serdar Sungun, ikinciliği TED Polatlı Koleji'nden Yunus Emre Özel, üçüncülüğü ise yine Robert Koleji'nden Ekin Akoğuz elde etti.

"BAŞARININ ÇALIŞARAK KAZANILACAĞINA İNANDIM"

Yaklaşık 8 yıldır akıl oyunlarıyla ilgilendiğini söyleyen Serdar Sungun, "Türk Beyin Takımı'nda yer aldım. 24 saat yarışmalarına gittim, uyumadan aralıksız akıl oyunları çözdüm. Bu akıl oyunlarını çözebiliyor olmam dahi olduğum anlamına gelmiyor. Çok fazla soru çözerek bu hale gelinebilir. Bence kesinlikle başarı çalışarak elde edilebilir. Ben eğitim hayatım boyunca da çalışmanın her zaman akıl oyunlarından daha önemli olduğunu tecrübe edindim" diye konuştu. Sungun, mühendislik ve psikoloji olmak üzere iki farklı alanda eğitim almak istediğini belirterek, "Mühendislik bir problem çözme ve kurallar dahilinde probleme nasıl yaklaşacağını öğreniyorsun. Psikolojiyi, insanları anlamak adına okuyacağım. Ama sonrasında hangi alanda iş yaparım şimdilik bununla ilgili bir fikrim yok" dedi.

"ÇOK FAZLA OYUN TÜRÜ BİLMELİLER"

Üç sene arka arkaya yarışmaya katılma fırsatı yakalayan TED Polatlı Koleji öğrencisi Yunus Emre Özel ise, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yarışma soruları bu sene zordu. Hepimiz baya zorlandık. Uzun süreli bir yarışma olduğundan da yorucu oldu. Beni en çok zorlayan Kelime Oyunu kategorisiydi. 8. sınıftan beri bu tür oyunlara katılıyorum. Bu oyunlarda derece yapmak isteyenlere tavsiyem, çok fazla oyun türü bilmeliler. Her oyuna hakim olmak için de çok fazla soru çözmelerini tavsiye ediyorum."

Bu sene tecrübeden çok herkesin çözebileceği soruların yer aldığını belirten üçüncü Robert Koleji öğrencisi Ekin Akoğuz ise, 8 yaşından bu yana akıl oyunlarını takip ettiğini söyledi.

Heyecanlı anların ve rekabetin yaşandığı yarışmada birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin TL ödül verildi.