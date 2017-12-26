Türkiye'nin ilk Felsefe Oditoryumu Antalya'da açıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Konyaaltı Bahçeşehir Koleji'nde, Türkiye'nin ilk 'Felsefe Oditoryumu' törenle açıldı.

Türkiye'deki en büyük özel eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, Konyaaltı Kampüsü'ndeki okulunda Felsefe Oditoryumu'nu törenle açtı. Törene Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile aileleri katıldı. Kurdele kesimiyle kapılarını açan Felsefe Oditoryumu'nda öğrenciler, felsefenin temel isimlerini canlandırdığı küçük bir piyes sahnelendirdi.

'BİZ BÜTÜNÜ ARIYORUZ'

Gösterinin ardından konuşan Enver Yücel, Türkiye'nin iyi eğitime çok büyük ihtiyacı olduğunu söyledi. Okullarında öğrencilere 'Başıma icat çıkarma', 'Eski köye yeni adet getirme', 'Bırak şimdi felsefe yapma' sözlerinin tam tersini yaptırmak istediklerini belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyük bir markası neden yok, felsefe yok da ondan. Eğitim bana göre bir araçtır, insanın mutluluğudur. Şu andaki eğitimimizin yanlış olduğunu kabul etmemiz lazım. Müfredatı ezberleten bir sistem. Meselenin bir felsefi boyutu yok. Felsefi boyuta ulaşmayan hiçbir şey başarılı olamaz. Öğretmen sadece bir yol gösterici olabilir, ama bugün öğretmenler belli bir müfredatı öğretme çabasında. Biz bütünü arıyoruz, felsefe de bütünü arıyor. Bütün sınıflarımızda her alanı birbirine karıştırma niyetindeyiz. Neden niçin aranmazsa toplum gelişemez, üretim de olamaz. Burayı bütün Antalya'nın kullanması bize keyif verir."

Oditoryumun danışmanlığını yapan Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Doç. Dr. Çetin Balanuye ise buranın tek amacının öğrencilerin felsefeyi doğrudan deneyimleyebilecekleri ortam yaratmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin burada eşit olduğunu kaydeden Doç. Dr. Balanuye, “Her düşünce ağır ağır irdelenecek. Felsefenin kendisi tecrübe edilecek. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Türkiye'de sarf felsefe amaçlı bir oditoryum amfi yok. Dünyada iyi üniversitelerde böyle sınıflar var. Türkiye'de ilk kez Antalya'da açıldı" dedi.

OVAL MASA ETRAFINDA BULUŞACAKLAR

Yaklaşık 600 m2'lik kapalı alanda, Antik Yunan ve erken Roma döneminin mimari unsurlarını serbest bir yorumla birleştiren Felsefe Oditoryumu, sütun ve kemerleri, tavan tonozları, duvar ve zemin döşemeleri, olbia tipi basamaklı oturma alanlarıyla özgün bir mimariye sahip. Oditoryum, 25 kişilik ahşap oval masası, özel eskitme deri sandalyeleri, geniş hacimli ahşap kitaplıkları, dekoratif meşale ve işlevsel aydınlatmaları, antik görünümlü çeşme ve yalağıyla görkemli bir atmosfer yaratıyor.



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