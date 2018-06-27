Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden kız lisesine Fair Play Kutlama Mektubu

TRABZON'da, 4 Aralık'ta meydana gelen kazada, bir motosikletin maç çıkışı çarptığı gruptaki 7 as oyuncusu yaralanan Trabzon Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, Liselerarası Futsal Şampiyonası'nın final maçına yedek ağırlıklı kadro ile çıkmak zorunda kaldı. Diğer finalist İMKB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futsal Takımı fair play örneği göstererek, maça çıkmama kararı alınca, Spor Lisesi şampiyon oldu. İMKB Kız Meslek Lisesi takımının örnek davranışı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Davranış Fair Play Kutlama Mektubu'na layık görüldü.

Trabzon Liselerarası Kız Futsal Şampiyonası'na katılan Trabzon Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, 4 Aralık'ta Trabzon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşılaştığı Fatih Lisesi Kız Futsal Takımı'nı 1-0 yenerek finale yükseldi. Finale yükselmenin sevinci ile salondan çıkan kızlar takım halinde kaldırımda yürürken, Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet gruba çarptı. Kazada, öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

'BU ŞEKİLDE OYNAMAK BİZE YAKIŞMAZ'

Kurallar gereği 5 kişi sahada, 7 kişi de kenarda olmak üzere 12 kişiyle sahaya çıkması gereken Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, final maçı öncesi yaralı futbolcuları nedeniyle kadro sıkıntısı yaşadı. İMKB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futsal Takımı ile karşılaşacak Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, final maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkmak zorunda kaldı. İMKB Kız Meslek Lisesi, bu gelişme üzerine maça çıkmama kararı aldı. Lise Müdürü Lütfiye Kul, "Bu şekilde maça çıkarsak takımın eksik durumdan istifade etmiş olacağız. Bu halde oynamak bize yakışmaz'' diyerek aldıkları kararı rakiplerine ve ilgililere bildirdi.

KUPAYI RAKİP TAKIMIN OKUL MÜDÜRÜ VERDİ

İMKB Kız Meslek Lisesi fair play örneği gösterip maça çıkmayınca, Spor Lisesi Kız Futsal Takımı şampiyon oldu. Şampiyon, kupasını da rakip okulun müdürü Lütfiye Kul'un elinden aldı. Sporculara madalya da verilen kupa töreninde, her iki takım futbolcu ve yöneticileri birlikte fotoğraf çektirdi.

FAİR PLAY KUTLAMA MEKTUBUNA LAYIK GÖRÜLDÜ

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İMKB Kız Meslek Lisesi takımının örnek davranışını Sportif Davranış Fair Play Kutlama Mektubu'na layık gördü. Kutlama Mektubu'nu alan İMKB Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Lütfiye Kul, beden eğitimi öğretmeni Coşkun Kör ve rehber öğretmen Cezmi Ilgaz ile öğrencileri, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret etti. Vali Yavuz, "Gençlerimizle gurur duyuyoruz, herkese örnek oldular" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de "Böylesine kalbi güzel gençlerimiz varken geleceğimize umutla bakıyoruz. Onları, öğretmenleri ve velilerini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. Gönüllerin şampiyonu olan takım oyuncularına çeşitli hediyeler verildi.



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