Türkiye ile İran yükseköğretimde beraber yürüyecek

İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye-İran Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı”nda iki ülke arasında yükseköğretim alanında kalıcı birlikteliklerin temelleri atıldı.

İki gün süren Türkiye-İran Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı’na, “İran’ın en iyi üniversiteleri” olarak bilinen, Tebriz, Tahran, Allameh Tabatabei, Shiraz, Sharif Teknoloji, Tarbiat Modarres, Ferdosi Mashhad, Khaje Nasir Toosi Teknoloji, İran Araştırma ve Teknoloji, Isfahan ile Amirkabir Teknoloji Üniversiteleri ile Türkiye’den Boğaziçi, Sabancı, Yıldız Teknik, Kadir Has, İstanbul Teknik, Yeditepe, Bilgi, Fırat, Beykent, Atılım, Abdullah Gül, Ardahan, İbn Haldun, Gebze Teknik, Ayvansaray ile Ankara Üniversitesi katıldı.

Türkiye ayağında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin, İran ayağına ise Tahran ve Tebriz Üniversiteleri’nin liderlik ettiği etkinlikte, Türkiye ve İran üniversiteleri arasında hangi konularda ‘iş birliği’ yapılabileceğinin yanı sıra, üniversiteler arasında geliştirilecek bu iş birliklerinin, iki ülke arasında diğer alanlarda gelişen ilişkilere nasıl etki edebileceği ele alındı. Ayrıca etkinlik boyunca birçok ikili protokol imzalandı.

"ÜNİVERSİTELER DEVLETİ BESLEMELİ"

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ev sahibi İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Üniversiteler bilgi üreterek devleti beslemeli. Üniversiteler, bilim üreterek bunu devletin ve halkın hizmetine sunmadığı sürece dört tarafı duvarlarla çevrili binalardan farksız bir konuma gelir” diye konuştu.

“COĞRAFYAYA BARIŞ VE HUZUR GETİRECEĞİZ”

Dr. Mustafa Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu aslında bizim özlediğimiz bir tablo. Aslına bakarsanız bu tabloyu en az 15-20 yıl önce gerçekleştirmemiz gerekirdi. Ancak hangi iş olursa olsun, doğruyu bugün yakalamışsak, o iş için doğru zaman bugündür. O yüzden gecikmiş sayılmayız” dedi. “İran’ın kültürüne, medeniyetine ve bilim alanında yaptıklarına hayran bir insan olarak birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyin olduğunu düşünüyorum” diyen Aydın, “Eminim ki gerek İran’dan gerekse de Türkiye’den birçok üniversiteden gelen arkadaşlar, çoktandır böyle bir iş birliğine girmek istiyordu. Bazılarının zaten vardı. Bu toplantı sayesinde mevcut iş birliklerini geliştireceğiz. Henüz bu iş birliklerine girişmemiş olanlarımız da bunu gerçekleştirme fırsatı bulacak. Eğitim diplomasisinin bu etkin uyumuyla coğrafyaya barış ve huzur getireceğiz”

“KURDUĞUMUZ BU EĞİTİM KÖPRÜSÜYLE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ”

Konuk üniversiteler adına konuşan Tahran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmoud Nili AhmadAbadi, “Hâlihazırda İran’daki üniversitelerle Türkiye’nin farklı üniversiteleri arasında çok farklı iş birliklerimiz söz konusu. Bu etkinlikle iş birliklerimizin sayısını çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Tahran Üniversitesi’nde halen farklı ülkelerden 5 bin kadar uluslararası öğrenci eğitim alıyor. Hedefimiz ise en az 15 bin öğrenci. Biz üniversiteler kendi aramızda iş birliğini ne kadar artırırsak, hükümetlerimiz ve devletlerimiz de aralarındaki iş birliğini o denli geliştirecektir, kurulan bu eğitim köprüsü ile daha da güçleneceğiz” diye konuştu.

“İŞ BİRLİKLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMELİYİZ”

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ise konuşmasında yakın geçmişte Türkiye ile İran arasında yaşanan gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliklerini geliştirdiğine dikkat çekti. İzmirli, “Bugün baktığımızda Türkiye ile İran arasındaki akademik ilişkilerin de başladığı noktanın çok ilerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak gelinen düzeyi yeterli göremeyiz. İki ülke olarak her alanda olduğu gibi akademik alandaki iş birliğimizi de güçlendirip geliştirmek ve derinleştirmek durumundayız. Bölgenin en köklü iki kadim medeniyetini temsil eden ülkelerin akademisyenleri olarak, özellikle Avrasya Yükseköğretim Zirvesi ile gelişen akademik iş birliği ilişkilerimiz için hepimiz üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRK-İRAN ORTAK ÜNİVERSİTESİ” FİKRİ

Daha sonra söz alan Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammadreza Pourmohammadi ise, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece komşuluğa dayanmadığının, iki ülke arasında çok güçlü dini, tarihi, sosyal, kültürel ve medeniyet bağları olduğunun altını çizdi. Pourmohammadi, “Her şeyden önce İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ev sahipliği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinlik boyunca kendimizi evimizde gibi hissettik. Sayın Dr. Mustafa Aydın’ın da dediği gibi eğitim diplomasisi siyaset ve ekonominin önünde gitmeli. Eğitim alanında geliştirilecek iş birlikleri, diğer alanlara da sirayet eder. Bilindiği üzere Türkiye ve İran’ın cumhurbaşkanları Sayın Erdoğan ve Sayın Ruhani de bu noktaya sık sık vurgu yapıyor. Hatta Türkiye ve İran’ın ortak bir üniversite kurması dahi konuşuluyor. İran üniversiteleri için son dönemlerde uluslararasılaşma konusu son derece önemli. Türkiye ise İran açısından bu konuda ilk sırada geliyor. İran üniversiteleri uluslararasılaşma hamlesine Türkiye’den başlamayı canı gönülden istiyorlar” açıklamalarında bulundu.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Açılış konuşmalarının ardından geçilen ana toplantıda Türkiye ve İranlı akademisyenler, temsil ettikleri üniversiteler hakkında özet bilgiler sundular. Daha sonra bu sunumlar ışığında dört grup halinde ikili görüşmelere geçildi. Uluslararasılaşma, üniversite yönetimi, toplum-endüstri-üniversite iş birliği ve inovasyon-girişimcilik konu başlıkları altında oluşturulan dört grupta, her üniversitenin iş birliği yapmayı düşündüğü alanlar üzerinden rotasyonlu gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hemen tüm İran üniversiteleri, hemen tüm Türkiye üniversiteleri ile ikili iş birliği protokolleri imzaladı. İstanbul Aydın Üniversitesi de 11 ayrı iş birliği protokolüne imza attı.

Konuşmaların ardından konuklar, İstanbul Aydın Üniversitesi kampüsünde birimleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

15 Şubat 2018 tarihinde EURIE-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde İran-Türk Üniversiteleri İşbirliği toplantısının ilki gerçekleşmişti.

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