Türkiye'den 10 Üniversite ilk 1000'in içinde

QS Araştırma Merkezi, 2019-2020 QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na göre en iyi üniversiteler belirlendi. QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması için dünya genelinden yaklaşık 9.000 üniversite göz önünde bulundurularak, 3.000 üniversite değerlendirmeye alıdı.. İlk 400 üniversiteye özel bir yer verildi. Bu sıralama ilk olarak 2004 yılında yapıldı. İlk 400'ün içine Türkiye'den hiç bir üniversite girmeyi başaramadı. Türkiye'den 2019'da 465. sırada olan Koç Üniversitesi 2020'de 14 üniversiteyi daha geride bırakarak 451 sırada yer aldi.

İlk 100 içine giren Türk Üniversiteleri

“AMERİKA ETKİSİ AZALIYOR”

QS Araştırma Direktörü Ben Sowter, Amerikan yüksek öğrenim hegemonyasının dünya genelinde artan rekabet gücü karşısında azalmaya devam ettiğini söyledi. Stratejik finansman, uluslararasılaşma çabaları ve eğitim ile sanayi arasındaki güçlü bağların ve rekabet artışının süreci etkilediğini kaydetti. Türk üniversiteleri için Direktör Sowter,”Altısı istikrarlı, üçünün ise sıralamadaki yeri sabit kaldı” diye kaydetti.

İlk 20 Üniversite