Türkiye'de ilk olacak Medikal Aletler Meslek Lisesi'nin protokolü imzalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da yapılması planlanan Medikal Aletler Meslek Lisesi'nin protokolü imzalandı. Vali İbrahim Şahin, "Cari açıkta birinci sırada enerji ikinci sırada ise sağlık sektörü geliyor. Cari açığın kapatılması ile ilgili küçük bir adımla büyük kazanımlar sağlayabiliriz. Onun için bu sektörü olabildiğince büyüterek çalışan sayısını artırmalıyız. Bu sektörde çalışabilecek insanlara ihtiyacımız var. Açacağımız bu lise marifetiyle çalışan sayısı inşallah artacak" dedi.

Türkiye'de ilk defa Tekkeköy ilçesi'nde açılacak olan ve gelecek eğitim yılında hizmete açılması planlanan Medikal Aletler Meslek Lisesi için Samsun Valiliği toplantı salonunda Vali İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (Mediküm) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydemir ile yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcilerinde katıldığı protokol imza töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, Türkiye'de cari açıkta sağlık sektörünün ikinci sırada geldiğini söyleyerek, "Cari açıkta birinci sırada enerji ikinci sırada ise sağlık sektörü geliyor. Cari açığın kapatılması ile ilgili küçük bir adımla büyük kazanımlar sağlayabiliriz. Onun için bu sektörü olabildiğince büyüterek çalışan sayısını artırmalıyız. Bu sektörde çalışabilecek insanlara ihtiyacımız var. Açacağımız bu lise marifetiyle çalışan sayısı inşallah artacak" dedi.

Vali Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Medikal sektörle ilgili uzun zamanlı çalışmalarımız var. Eski Gar binasını aldık. Etrafını çevirdik orayı cerrahi aletler müzesi yapmayı planlıyoruz. Oradaki çalışmalarımızın proje aşaması bitti. İhaleye çıkacağız ve orayı medikal sektörün canlı müzesi olmasını arzuluyoruz. Orada küçük bir alanda sembolik olarak üretimde yapacağız. Üretilenler hediyelik eşya tarzı da olabilir. Biz Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret ettiğimizde Samsun'da yapılan çalışmanın sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığını yurt dışında çok ciddi biçimde ihraç edildiğini söyledik. Benim önerimdi bir Medikal Aletler ya da Cerrahi Aletler Meslek Lisesi açalım demiştim. Bakanımız da, 'Hemen açıyoruz. Siz yer bulun yıl sonunu beklemeyin. Müfredatı da siz belirleyin' dedi. Hemen geldik arkadaşlarla bir araya geldik. En son protokol aşamasına geldik. Mediküm ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bununla ilgili çalışalar yapacak. 2017-2018 eğitim yılında ise Medikal Aletler Meslek Lisesi'ne öğrenci alacağız. Çocuklar 4 yıllık dilimde eğitimlerini tamamlarken bir yandan da sanayicilerimizin yanında üretime katılacaklar. Onlara banka hesabı açtıracağız. Çalıştıkları zaman dilimi ile ilgili hesaplarına para yatırılacak. Çocuklar okulu bitirdikten itibaren mütevazi de olsa belki kendilerine iş yeri kuracaklar. Biz bu eğitim sistemimin ilk kademesidir.”

Tıbbi aletlerde resmi olarak 2.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiğini söyleyen Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDiKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir ise, "İthal ettiğimiz tıbbi aletlere resmi olarak yılda 2.5 milyar dolar gibi bir rakam harcıyoruz. Farklı kalemlerde gösterilerek ithal edilen ürünler de var. Dolayısıyla gayri resmi olarak bu rakam 6-7 milyar dolar seviyelerine çıkıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydemir, Medikal Aletler Meslek Lisesi'nin protokolünü imzaladı.

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