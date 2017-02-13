Türkiye'de, geçici korunma kapsamına alınmayan eğitim çağında 16 bin 600 Suriye'li çocuk var

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, geçici koruma kapsamına alınmadığından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kayıt işlemlerini tamamlayamayan ve eğitime erişimde aksaklıklar yaşayan okul çağında yaklaşık 16 bin 600 Suriyeli bulunuyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 il valiliğine yazı yazarak, geçici koruma kapsamına alınması aciliyet arz eden yabancıların 30 günlük değerlendirme süresi beklenilmeksizin valilik onayı ile geçici koruma kapsamına alınabileceğini düzenlendiğini hatırlatarak, yabancıların İl Göç İdaresi müdürlüklerine yönlendirilmesi ve burada da randevu tarihi verilmeksizin işlemlerinin tamamlanarak geçici koruma kimliklerinin verilmesini istedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilen, 'Okul çağındaki Suriyeliler' başlıklı yazıda, Türkiye'de bulunan Suriye uyruklu yabancıların geçici koruma kapsamında yapılacak iş ve işlemlerine ilişkin hususlar belirlendiği ve söz konusu yabancıların, ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili güvenlik birimleri tarafından yapılacak 30 günlük değerlendirmeye bağlı geçici koruma kapsamına alındığı belirtildi. İlgili genelgenin, 'Ön Kayıt İşlemlerinin Değerlendirilmesi' başlıklı bölümünün 4'üncü maddesi geçici koruma kapsamına alınması aciliyet arz eden yabancıların 30 günlük değerlendirme süresi beklenilmeksizin valilik onayı ile geçici koruma kapsamına alınabileceğini şeklinde düzenlendiği belirtilen yazıda şöyle denildi:

"Geçici koruma kapsamındaki ailelerin Türkiye'de yeni doğan çocukları ile ilköğretim çağında bulunan çocukların ve geçici koruma kapsamına alınması aciliyet arz eden yabancıların 30 günlük araştırma ve inceleme sonuçları beklenmezsizin Valilik oluru ile geçici koruma kapsamında alınması gerektiği hususları bildirilmiştir. İlgili idari düzenlemelere rağmen geçici koruma kapsamına alınmadığından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kayıt işlemlerini tamamlayamayan ve eğitime erişimde aksaklıklar yaşayan okul çağında yaklaşık 16 bin 600 Suriyeli'nin bulunduğu Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Bu kapsamda, yazımız çevçecesinde yabancı kimlik numarasını da içeren geçici koruma kimlik belgelerinin düzenlenmesi amacıyla söz konusu yabancıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerimize yönlendirilmesi, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yönlendirilen yabancıların randevu tarihi verilmeksizin gerekli hassasiyetin gösterilerek işlemlerinin ivedi olarak tamamlanması ve yabancı kimlik numarasını içeren geçici koruma kimlik belgelerinin düzenlenmesi hususlarında, bilgi ve gereğini arz ve rica ederim."