Türk ve Irak üniversiteleri Van'da bir araya geldi

TÜRKİYE ve Irak'tan 30 üniversite rektörünün katıldığı 'Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri' konulu 3 gün sürecek sempozyum, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) başladı.Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma Van Valisi İbrahim Taşyapan, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve 30 üniversitenin rektörü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Türkiye'deki üniversitelerin artık dünyanın diğer ülkelerindeki üniversitelerle yarışır hale geldiğini belirten Van Valisi İbrahim Taşyapan "Özellikle komşu coğrafyalarda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılarda üniversitelerimiz ve üniversite çağındaki gençlerimiz de bilimsel araştırmalarda payını almaktadır. Özellikle bu dönemdeki yardımlaşmamız daha da büyük bir önem arz etmektedir" dedi.Üniversitelerin ve öğretim üyelerinin bilgiyi sadece kendi toplumları için değil, bütün insanlık için üretmesi gerektiğini belirten Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er "Üniversiteler; dünyanın bir yanında farklı etnik ve kültürel kimliğe sahip öğrencilere, bir arada yaşama kültürü kazandırmak suretiyle evrensel barışın tesisine de önemli katkı sunarlar. Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde de üniversiteler lokomotif görevi üstlenirler. Çünkü üniversitelerin yetiştirdiği uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları ülkelere duygusal bağlılıklarını yaşam boyu sürdürdükleri bir gerçektir. Bu öğrenciler mezuniyetleri sonrası, gerek kamu diplomasisi, gerekse de ekonomik ilişkilerin gelişmesi bağlamında iki ülke yararına pozitif katkılar sunmaktadırlar. Bu, üniversitelerin işbirliği için son derece önemlidir" dedi.YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da Irak bölgesindeki üniversitelerle çok önemli işbirliği yapılabileceğini ifade ederek, "İslam ülkeleri son dönemlerde özellikle kendi içlerinde birlik ve berberliği temin etmediği sürece, bu ülkeler üzerinde çok değişik algılar oluşturulmaya ve yönetilmeye devam edecektir" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Irak'taki Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Anwar Dezaye tarafından Vali İbrahim Taşyapan'a, YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a plaket verdi. Uluslararası Gençlik Buluşması Karma Resim Sergisi'nin gezilmesinin ardından sempozyum birinci oturumla devam etti.

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