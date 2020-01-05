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Türk üniversitelerinin hedefi 350 bin yabancı öğrenci

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality destek programına eğitim alanında dahil edildi. Eğitim kalitesini ileri taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini belirten İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı...

EĞİTİM 05.01.2020, 09:52
Türk üniversitelerinin hedefi 350 bin yabancı öğrenci
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality destek programına eğitim alanında dahil edildi. Eğitim kalitesini ileri taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini belirten İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’deki üniversiteler olarak 2023 itibariyle 350 bin uluslararası öğrenci hedefi koyduk. Biz de Turquality kapsamında yapacağımız çalışmalarla 6 bin 500 yabancı öğrenci sayımızı ikiye katlayarak 13 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim alanında Türk markasının dünyanın farklı ülkelerinde konumlanmasını sağlayan Türk kalitesini birçok ülkeye duyuran dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı ‘Turquality’ kapsamına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Turquality’nin önemine dikkat çekerek, “Turquality, Türkiye’nin dünya pazarlarında farklı sektörlerde marka oluşturmasını ve Türk ürünlerinin hizmet ve imalat sektörünün dünya pazarlarında yer almasını sağlamak için Ticaret Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bir program. 21. yy’da yaptığınız iş ve ürettiğiniz ürün marka değilse o alanda sadece dünyanın hamallığını yaparsınız. Yıllarca Türkiye’de üretilmesine rağmen başka pazarlarda başka markalar adı altında satılan ürünler oldu. 21. yy’da marka değeri önemli. Eğer işiniz marka değilse istediğiniz ekonomi ve girdiyi sağlayamıyorsunuz” dedi.

“DÜNYADA 280 MİLYAR DOLARLIK EĞİTİM GİRDİSİ VAR”

Eğitimin marka değeri açısından her geçen gün dünyada ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bugün dünyada ortalama 280 milyar dolarlık bir eğitim girdisi var. Şu anda dünya üniversitelerinde yaklaşık 7 milyon uluslararası öğrenci var. Türkiye’de ise 176 bin civarında uluslararası öğrencimiz bulunmakta. Peki, daha çok öğrenciyi ülkemize hangi kanallar ile getirebiliriz? Eğer, eğitimde de marka olursanız dünyadaki bu uluslararası eğitim pazarından ülkemize daha fazla payı getirebiliriz. İstanbul Aydın Üniversitesi, şimdi Turquality kapsamına girdi. 6 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bu kaliteyi daha da ileriye taşımak ve daha çok uluslararası öğrenciyi ülkemize getirerek, daha çok döviz girdisini sağlamak için markanızı dünyanın değişik yerlerine taşımanız gerekiyor” diye konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI 3 YILDA İKİYE KATLANACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına dair eğitim alanında hedeflerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, şunları söyledi:

“100. yıl itibariyle Türkiye’de 350 bin civarında uluslararası öğrenci hedefi koyduk. Bunu Türkiye’deki bütün üniversitelerimizle beraber yapacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi de vakıf üniversiteleri arasında en çok uluslararası öğrenciye sahip ve en çok döviz girdisi sağlayan üniversite. Uluslararası öğrenci sayımızı yüzde yüz artırmamız gerekiyor. Bizim de 2023’e doğru Turquality kapsamında yapacağımız çalışmalarla 6 bin 500 öğrenciyi ikiye katlayarak 13 binin üzerine çıkarma hedefimiz var. Bu kapsamda Balkanlar’da, Afrika’da ve Ortadoğu’da, Asya Pasifik’te, Avrupa ve Amerika’da markalaşma adına yapacağımız çalışmalarla, kaliteyi yukarıya doğru çıkaracak çalışmalarımızla Türkiye’nin tanıtımını yapacağız. Eğitimde kalite, Ar-Ge, yayın ve akademik personelin daha kaliteli olması suretiyle çalışmalarımızı bir adım daha ileriye götüreceğiz.”

EĞİTİMDE HEDEF PAZAR ÇİN

Çin’den Türkiye’ye öğrenci çekmeyi hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Aydın, “Türkiye maalesef Çin’den şu anda istediği oranda öğrenci alamıyor. Onun için biz 2020-2021 yılını Çin yılı ilan ettik. Bütün üniversiteler, hedef pazar olarak önümüze Çin’i koyduk. Çalışmalarımız ağırlıkla olarak Çin’e doğru yönelmiş durumda. Oradaki fuarlara katılım, akademik çalışmalar, oradaki üniversiteler ile güçlü iş birlikleri Çin’den daha çok öğrenci alabilmek için Türk üniversiteleri büyük çaba gösteriyorlar. İstanbul Aydın Üniversitesi de bu anlamda önemli bir adım attı. Şangay ve Pekin’de iki ayrı üniversitede Türkoloji bölümünü kurmak ve üniversitemizde Çin Araştırmaları Merkezini de hayata geçirmek suretiyle Çin’den Türkiye’ye öğrenci gelmesi adına çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

“KÜRESEL ANLAMDA SINIRLAR KALKTI”

Son olarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Global ve küresel dünyada sınırlar tamamen kalktı. Üniversiteler artık dünya insanı yetiştiriyor ve dünya insanı yetiştirmek zorunda. Yerel düşündüğünüzde yerel kalmak zorundasınız. Yerel kaldığınızda yarından sonrası için hak iddia edemezsiniz. Bütün öğrencilerimize iletişim ve etkileşimde sadece kendi ülkelerinde kalmayıp kısa süreli dahi olsa başka ülkelere gidip o ülkelerin kültürünü, ekonomisini, tarihini, siyasetini öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. 

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